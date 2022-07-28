Модный дом Balenciaga создал модный свитшот, чтобы помочь Украине

Новый свитшот от модного бренда

Модный дом Balenciaga решил поддержать Украину и украинцев, которые с 24 февраля страдают от военного нападения россии.

Соответствующий пост появился на официальной странице бренда в Instagram. "Balenciaga поддерживает u24.gov.ua - платформы для помощи беженцам. 100% прибыли от свитшота будут пожертвованы на то, чтобы отстроить Украину", - сказано там.

"Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стал послом нашей фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Восстановление Украины" для помощи временно перемещенным лицам. В поддержку платформы Balenciaga создали специальный свитшот. 100% прибыли по продаже таких свитшотов будет перечислено на направление "Восстановление Украины". Спасибо за поддержку Украины!" - написал Зеленский в своем Телеграмм-канале, опубликовав кадры разговора с Гвасалия.

Напомним, ранее известная ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко решила поддержать первую леди страны Елену Зеленскую и присоединилась к флешмобу #sitlikeagirl.

"Хейт в украинских соцсетях вокруг фото Елены Зеленской на обложке Vogue закончился флешмобом в Facebook. Многих женщин возмутила претензия со стороны "традиционалистов" к той позе, в которой сидит первая леди. В сети сейчас приобретают популярность фотос хештегом #sitlikeagirl. Флэшмоб призван высмеять навязывание девушкам с детства стереотипного поведения в обществе", — написала она в соцсетях.