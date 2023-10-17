Мисс Украина Вселенная откровенно показала себя в максимальном весе

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Анна Неплях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях, которая очень гордится результатами своего похудения, показала фото в своем максимальном весе.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она достаточно детально разобрала тему и охотно делилась своими фото "до". Она также добавила, что похудение отлично отразилось на ее здоровье и самочувствии.

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"Басни о том, что тебе и так, и так хорошо – бред. Особенно, когда ты точно чувствуешь разницу в состоянии здоровья, как физическом, так и в ментальном… Конечно, у каждого свой здоровый вес и подстраиваться под рамки и шаблоны – вообще нет смысла. Ориентация только на свое самочувствие", – добавила она.

Анна Неплях показала, как похудела / Instagram

Анна Неплях похвасталась результатами похождения / Скриншот Instagram

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