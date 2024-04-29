Мило и по-домашнему: Галкин засветил Пугачеву в халатике сразу после душа

Внешний вид 75-летней Аллы Пугачевой обсуждается в Сети едва ли не больше, чем ее творчество - в браке с младшим почти на 30 лет Галкиным Примадонны серьезно занялась этим вопросом. И, стоит отметить, успешно.
Сейчас, назло хейтерам, певица выглядит лучше, чем в молодости. Свою зрелую красоту она поддерживает не без помощи пластической хирургии и инъекций. Тем не менее Пугачева остается узнаваемой и не теряет своей индивидуальности.
Даже в домашней обстановке артистка сохраняет свой шарм и привлекательность. Редким кадром с женой в своем блоге в Instagram поделился комик Максим Галкин, который, как и 20 лет назад, не устает восхищаться возлюбленной.
На фото Пугачева позирует в розовом банном халатике с кружевами и с белоснежным полотенцем на голове. Галкин, вероятно, "поймал" возлюбленную после душа. В комментариях поклонники, которые получили возможность рассмотреть Примадонну вблизи, отмечают, что она проделала прекрасную работу над сохранением своей молодости и красоты.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости:
Ранее балерина-путинистка Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой, которую критикуют в стране-оккупанте за осуждение войны в Украине.
Также стало известно, что Алла Пугачева, которая покинула страну-агрессора в начале полномасштабного вторжения, намерена вернуться в рф по делам, связанным с ее подмосковным замком.
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