УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мне некуда идти": Меладзе показал новую подопечную и спел об одиночестве

Алена Кюпели
16 сентября 2023, 19:57 обновлено 16 сентября, 20:14
155
Композитор даже написал песню для своей новой подопечной.
1694883404-3966.jpg
Константин Меладзе нашел себе новую звезду/ Коллаж Главред, фото sofia_tarasova

Российский музыкальный продюсер Константин Меладзе, который, судя по слухам, уже развелся с украинской певицей Верой Брежневой, похоже, нашел себе новую фаворитку.

В частности, поводом для сплетен стали посты композитора и продюсера в Instagram.

Он все чаще стал появляться с экс-ВиаГрой Софией Тарасовой. На своей странице, мужчина постит, как нежно обнимает Софию. Он также написал для нее песню - "Почему я", которую исполнил вместе с ней же.

видео дня

В частности, в тексте есть такие слова:

"Столько разных дорог, А мне не к кому больше идти, В раскаленных песках, И среди расколовшихсяльдин. Почему почему почему почему почему, я все время один", - поет Меладзе.

Напомним, ранее СМИ страны-оккупанта активно распространяют новость о том, что привилегий на проживание и осуществление какой-либо предпринимательской деятельности лишился и муж Брежневой, музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Константин Меладзе
Реклама

Главное за день

ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю: эксперт дал прогноз

ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю: эксперт дал прогноз

19:55 Украина
ВСУ продвинулись на двух направлениях: названа самая "горячая" точка фронта

ВСУ продвинулись на двух направлениях: названа самая "горячая" точка фронта

18:51 Украина
Один регион "поплывет": где будут лить дожди с грозами

Один регион "поплывет": где будут лить дожди с грозами

18:25 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:24

Балерину выгнали из Баварского театра за поддержку оккупации Украины

20:12

На рынке больше не купите морковку по-корейски: рецепт хрустящей закуски, которую готовили в 90-х

19:57

"Мне некуда идти": Меладзе показал новую подопечную и спел об одиночестве

19:56

У оккупантов появилась новая самоходная артустановкамнение

19:55

ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю: эксперт дал прогноз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:26

"Ядерной катастрофы не избежать": Жданов озвучил хард-вариант завершения войны в Украине

18:51

ВСУ продвинулись на двух направлениях: названа самая "горячая" точка фронта

18:25

Один регион "поплывет": где будут лить дожди с грозами

18:13

Как назвать на украинском "ландиші", "одуванчики" и "сірєнь": Авраменко озвучил ответ

Реклама
17:57

Сложная головоломка с подсчетом буквы "F", где большинство сильно ошибается

17:50

Адмирал Макаров атаковали морские беспилотники: что происходит с флагманом ЧФ

17:21

В Гостомеле РФ потеряла бешеное количество элитных специалистов: в ГУР удивили подробностями

17:13

Только единицы знают, как выглядит логотип Apple: вспомнишь ли его ты

16:52

Китай не позволит РФ проиграть в войне, у него своя выгода от этого - Жданов

16:46

РФ ударила ракетами по Харькову и области: есть погибшие, раненые и "прилеты"Фото

16:45

Потап растрогал поклонников романтическим видео с Настей КаменскихВидео

16:06

"Своих не бросаем, а уничтожаем": в боях за Андреевку россияне открыли огонь по своим

15:46

Скандал на Ровенщине: учитель физкультуры избил ученика на глазах у всего класса

15:39

Зарплаты в Украине пересчитают: в Минфине рассказали о новой минималке

15:24

Кого нельзя пускать в дом 18 сентября, чтобы не заболеть: приметы и запреты дня

Реклама
14:56

Из 100 мобилизованных в строю 10-20 человек: военком ВСУ назвал тревожные цифры

14:50

Украинские бойцы выступают против закона 10037, по которому у громад забирают налоги с их зарплат актуально

14:47

Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку

14:44

Значение имени Алина: узнай его тайну, судьбу и происхождение

14:41

Как правильно заваривать зеленый чай: об этих простых нюансах мало кто знает

14:41

"Все очень примитивно": Подоляк раскрыл три сценария "мирного плана" Путина

14:19

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

13:54

Ирину Билык поймали за поцелуями с КоляденкоВидео

13:53

РЭБ не помеха: в Украине анонсировали новые удары по военным кораблям РФ

13:45

Удивительный список: артист назвал главных геев РФ, даже в возрастеВидео

13:40

Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник

12:59

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

12:47

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:41

Цены на газ для авто подскочили и еще будут расти: эксперты рассказали, что случилось

12:01

Любовный гороскоп на неделю 18-24 сентября: Козерогу – открытие, Раку - общение

11:58

Очень необычно, но невероятно вкусно: как правильно готовить новомодные грибы шиитаке

11:37

Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

11:36

В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

11:21

Легендарный "Росомаха" Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: что случилось

11:20

"Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю

Реклама
11:16

Хамство и плевки: Киркоров вызверился на путинистку Успенскую

10:49

Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

10:30

"Это значит, что я говорю правильно": Трамп заявил, что доволен похвалой Путина

10:15

Украинский спецназ показал на видео, как помогал ВСУ бить по русским кораблям в Севастополе

10:03

Какой праздник 16 сентября: кого нужно поздравить в этот день

09:38

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

09:31

Вайкуле рассказала, почему хочет увидеть экс-коллег - путинистов Баскова и Киркорова

08:54

"Это наш полуостров": в СНБО поведали, что будет с россиянами в Крыму

08:39

Гороскоп на завтра 17 сентября 2023: Близнецам пора что-то менять, Ракам - потери

08:31

Мы просто пожинаем плоды своей безголовостимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять