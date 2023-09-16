"Мне некуда идти": Меладзе показал новую подопечную и спел об одиночестве

Российский музыкальный продюсер Константин Меладзе, который, судя по слухам, уже развелся с украинской певицей Верой Брежневой, похоже, нашел себе новую фаворитку.
В частности, поводом для сплетен стали посты композитора и продюсера в Instagram.
Он все чаще стал появляться с экс-ВиаГрой Софией Тарасовой. На своей странице, мужчина постит, как нежно обнимает Софию. Он также написал для нее песню - "Почему я", которую исполнил вместе с ней же.
В частности, в тексте есть такие слова:
"Столько разных дорог, А мне не к кому больше идти, В раскаленных песках, И среди расколовшихсяльдин. Почему почему почему почему почему, я все время один", - поет Меладзе.
Напомним, ранее СМИ страны-оккупанта активно распространяют новость о том, что привилегий на проживание и осуществление какой-либо предпринимательской деятельности лишился и муж Брежневой, музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
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