"Мне некуда идти": Меладзе показал новую подопечную и спел об одиночестве

Композитор даже написал песню для своей новой подопечной.

https://stars.glavred.info/meladze-pokazal-vozmozhnuyu-lyubovnicu-10501243.html Ссылка скопирована

Константин Меладзе нашел себе новую звезду/ Коллаж Главред, фото sofia_tarasova

Российский музыкальный продюсер Константин Меладзе, который, судя по слухам, уже развелся с украинской певицей Верой Брежневой, похоже, нашел себе новую фаворитку.

В частности, поводом для сплетен стали посты композитора и продюсера в Instagram.

Он все чаще стал появляться с экс-ВиаГрой Софией Тарасовой. На своей странице, мужчина постит, как нежно обнимает Софию. Он также написал для нее песню - "Почему я", которую исполнил вместе с ней же.

видео дня

В частности, в тексте есть такие слова:

"Столько разных дорог, А мне не к кому больше идти, В раскаленных песках, И среди расколовшихсяльдин. Почему почему почему почему почему, я все время один", - поет Меладзе.

Напомним, ранее СМИ страны-оккупанта активно распространяют новость о том, что привилегий на проживание и осуществление какой-либо предпринимательской деятельности лишился и муж Брежневой, музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.