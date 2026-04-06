Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Кратко:
- У Бритни Спирс двое сыновей
- Старший из них принял мамину фамилию
Сыновья Бритни Спирс, 20-летний Шон и 19-летний Джейден, только сейчас начинают налаживать контакт с матерью: в 2007 году, когда мальчики были еще совсем крохами, опека над ними полностью перешла к их отцу - танцору и бывшему мужу звезды Кевину Федерлайну. Брит поддерживала детей материально и навещала их, когда это было разрешено.
В подростковом возрасте из-за скандальной славы матери Шон и Джейден отдалились от нее. Но, похоже, лед начал таять. В этом году новогодние праздники они провели вместе со Спирс, а недавно сопровождали ее на отдыхе.
Теперь Шон решился на важный шаг - отказался от фамилии "Федерлайн" - по крайней мере в социальных сетях он подписан, как "Шон Престон Спирс". В описании его профиля, впрочем, указаны фамилии обоих родителей. Пока неизвестно, является ли перемена задокументированной официально.
О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
