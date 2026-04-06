Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Отношения между Спирс и ее детьми заметно потеплели.

Бритни Спирс дети - Шон Федерлайн взял фамилию матери

Сыновья Бритни Спирс, 20-летний Шон и 19-летний Джейден, только сейчас начинают налаживать контакт с матерью: в 2007 году, когда мальчики были еще совсем крохами, опека над ними полностью перешла к их отцу - танцору и бывшему мужу звезды Кевину Федерлайну. Брит поддерживала детей материально и навещала их, когда это было разрешено.

В подростковом возрасте из-за скандальной славы матери Шон и Джейден отдалились от нее. Но, похоже, лед начал таять. В этом году новогодние праздники они провели вместе со Спирс, а недавно сопровождали ее на отдыхе.

Теперь Шон решился на важный шаг - отказался от фамилии "Федерлайн" - по крайней мере в социальных сетях он подписан, как "Шон Престон Спирс". В описании его профиля, впрочем, указаны фамилии обоих родителей. Пока неизвестно, является ли перемена задокументированной официально.

Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас покинул Голливуд. На этот шаг актера подтолкнули проблемы со здоровьем - на грани смерти ему много захотелось изменить в своей жизни.

Также 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику. Голливудская красотка не стала скрывать, что ради сохранения молодости она легла под нож хирурга. Кроме того актриса показала ошеломляющие фото "до/после".

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

