Макаревич четко дал понять, что означает литера Z на технике РФ

Что означает буква зет / Reuters

Российский музыкант Андрей Макаревич намекнул на значение буквы "Z", которую активно цепляют на одежду, рисуют на военной и другой технике в РФ. Музыкант считает, что это отсылка к свастике времен Второй мировой войны.

По его словам, над расшифровкой и значением обычной буквы сейчас "бьются" много людей. Но, по мнению Макаревича, "Z" в российской интерпретации – ничто иное, как часть нацистской символики Адольфа Гитлера, активно продвигавшейся во времена Второй мировой войны.

"Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка на сторону – ничего не напоминает? Из опыта Второй мировой?" - сказал артист.

Между тем, по информации Минобороны РФ, буква "Z" означает "За победу", а буква "V" – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

Напомним, российские оккупанты в разговорах с близкими начали жаловаться на то, что ими не будут гордиться.

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