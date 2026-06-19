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"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

Виталий Кирсанов
19 июня 2026, 09:05
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Супруга артиста, страдающего деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив.
Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура
Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Кратко:

  • Эмма Хеминг-Уиллис живет в состоянии постоянного траура
  • Форма заболевания Брюса Уиллиса влияет на его способность общаться

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что живет в состоянии постоянного траура. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив. Также Эмма объяснила, что форма заболевания Брюса в первую очередь влияет на его способность общаться. Она подчеркнула, что деменция не всегда связана с потерей памяти.

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"Люди спрашивают: "Он помнит, кто вы?" Да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера", - пояснила Хеминг-Уиллис.

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О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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