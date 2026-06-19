"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

Супруга артиста, страдающего деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив.

https://stars.glavred.info/lyudi-sprashivayut-zhena-bryusa-uillisa-rasskazala-o-sostoyanii-postoyannogo-traura-10774007.html Ссылка скопирована

Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Кратко:

Эмма Хеминг-Уиллис живет в состоянии постоянного траура

Форма заболевания Брюса Уиллиса влияет на его способность общаться

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что живет в состоянии постоянного траура. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив. Также Эмма объяснила, что форма заболевания Брюса в первую очередь влияет на его способность общаться. Она подчеркнула, что деменция не всегда связана с потерей памяти.

видео дня

"Люди спрашивают: "Он помнит, кто вы?" Да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера", - пояснила Хеминг-Уиллис.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее популярная российская певица Алла Пугачева вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте снялась в совершенно новой фотосессии, где российская певица показалась в новом ошеломительном образе.

Ранее также звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева похвасталась новым элитным авто, короче она купила себе сама.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред