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"Люди пьют воду из луж": Комаров ужаснул кадрами из Северодонецка, где оккупанты уничтожают все

22 апреля 2022, 23:47

Комаров отметил, что вместе с командой волонтеров привез в Северодонецк гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются жители города.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / скриншот

Луганская область постоянно испытывает удары со стороны российских оккупантов. Ведущий и журналист Дмитрий Комаров побывал в одном из городов области – Северодонецке.

Ведущий Мир наизнанку показал кадры, которое ему удалось снять на улице "в паузе между обстрелами".

По словам Комарова, оккупанты не могут пройти оборону ВСУ, поэтому просто издалека "наваливают по жилым кварталам минами и градами".

"Не верю своим глазам, как армия РФ его уничтожает. Минометные обстрелы беспрерывные. Война, где в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение жизни издалека. Арта валит туда, где нет никаких позиций – только дома, школы, детские сады, больницы. Их цель – максимальное поражение простых людей. Если они заметили машины и движение людей – полетели мины. Тут очень важен навык быстро распознавать свист подлетающей мины и за секунду падать лицом вниз", – рекомендует ведущий.

Комаров отметил, что вместе с командой волонтеров привез в Северодонецк гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются жители города. По его словам, больше всего не хватает питьевой воды.

Людям приходится даже из луж брать дождевую.

"Местные власти работают под обстрелами, за что особое уважение ко всем службам: коммунальщики под обстрелами восстанавливают трубы, водопроводы, провода. Чтобы город жил. Уважение тем, кто не бросил Луганщину в самый сложный момент. И за то, что работают, реально ежесекундно рискуя жизнью. Мина – дура. Траекторию осколков не предсказать. Волонтерам советую в идеале привозить помощь в пасмурную или дождливую погоду. И обязательно скоординировать свои действия, сами знаете, как и с кем. Без экспромтов. Не подвергайте риску себя и людей, не мешайте военным", – добавил он.

Комаров призвал жителей Северодонецка быть сильными и верить в победу.

"Да, тараканы лезут со всех сторон. Да, их много. Но они остаются тараканами – трусливыми созданиями, которые прячутся, если слышат шорох или если включить свет. И гадят, когда их не видят, втихаря, когда их много. Нужно просто запастись терпением и вытравить их", – заявил ведущий.

Читайте такжеДмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областей

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война в Украине Северодонецк Дмитрий Комаров
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