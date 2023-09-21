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Лорак вырядилась королевой и похвалила детей оккупантов

Алена Кюпели
21 сентября 2023, 20:08 обновлено 21 сентября, 20:15
Певица Ани Лорак продолжает наслаждаться жизнью в террористической России и молчать о войне.
Ани Лорак
Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая сидит в РФ и за кровавые рубли развлекает одурманенную пропагандой публику России, таки добилась того, что осталась в жюри музыкального шоу вместе с другим украинцем-предателем Александром Панайотовым.

В судейском кресле она нахваливает российских детей, отмечая невероятные таланты оккупантов. Кроме того, Лорак вырядилась на шоу, как принцесса. На ней - настоящая чалма, а также камни на поясе. Все по-багатому.

Лорак на своей странице в İnstagram написала, что в российском шоу очень много талантливых деток. "Они все уже победители для меня", - делится предательница.

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Ани Лорак вырядилась королевой/ Фото Instagram/ani_lorak

Кстати, она предусмотрительно закрыла комментарии к своему посту, понимая, что украинцы бы не обрадовались ее словам по отношению к детям-оккупантов.

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Ранее в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что дрон, упавший в Евпатории, якобы был профинансирован Ани Лорак, которая молчит о том, что Россия напала на мирную Украину и планомерно уничтожает ее.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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