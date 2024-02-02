Для Ани Лорак ничего не изменилось с началом войны в Украине.
Певица украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, выступила на концерте в террористической России.
На видео, которое попало в сеть, Лорак вытанцовывает в синем костюме, который состоит из трусов с высокой талией и короткого топа. Движения Лорак тяжелые и уставшие. Сама она едва ли двигается и на ее лице видно, как ей все это тяжело дается.
На видео - танцующая в трусах Лорак:
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