Украинская предательница Ани Лорак, из шкуры лезет, чтобы таки выступить в ее любимой террористической Москве.
И похоже, что ей это удалось. Вместе с путинистом Киркоровым она таки даст сольный концерт, посвященный ее юбилею, 45 лет.
Отметим, что вопрос концерта в Москве был открыт долгое время. В других городах государства-агрессора выступления предательницы успешно отменили.
"Концерт украинской певицы Ани Лорак в Crocus City Hall 27 сентября состоится. Об этом сообщили представители площадки. Ранее по слухам о том, что артистка финансирует украинские вооруженные формирования, против выступления высказывались военные блогеры", – заявили россияне, которые раньше угрожали отменить все.
Чтобы на концерт все же пришли люди и Лорак смогла обеспечить рублями себя и своего йога-инструктора, на концерте с ней выступит путинист Киркоров, артисты-приспособленцы Мот и Артем Качер.
Напомним, что благодаря украинскому консулу в Анталии, а также сильной позиции украинского сообщества в Турции, удалось отменить концерт Лорак в городе Анталии. Музыкальный театр, в котором Лорак анонсировала свое выступление, отменил его.
Впрочем, певица позже все же нашла способы потрясти раздобрелыми прелестями перед отдыхающими турецких отелей.
Ранее также стало известно о том, что Россияне всячески подозревают Лорак в поддержке ВСУ, поэтому требуют отменить ее концерты. Так, в борьбу с потенциальной колаборанткой вступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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