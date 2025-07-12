Леся Никитюк показала тело через месяц после родов

Кратко:
- Как сейчас выглядит Леся Никитюк
- За какие тренировки принялась ведущая
Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк, которая всего месяц назад стала мамой в первый раз, показала, как выглядит ее тело через такой короткий промежуток времени после родов.
Соответствующим фото ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Она показала себя в коротком топе и лосинах. На фото видно, как прекрасно выглядит телеведущая. Она также показала, как занимается на тренажере в спортивном зале.
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Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.
Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравила возлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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