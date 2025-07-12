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Леся Никитюк показала тело через месяц после родов

Алена Кюпели
12 июля 2025, 11:47
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Украинская ведущая Никитюк уже принялась за свою форму после родов.
Леся Никитюк показала своего мужчину
Леся Никитюк показала тело после родов / Коллаж Главред, фото Instagram/lesia_nikituk

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Леся Никитюк
  • За какие тренировки принялась ведущая

Украинская ведущая, актриса и модель Леся Никитюк, которая всего месяц назад стала мамой в первый раз, показала, как выглядит ее тело через такой короткий промежуток времени после родов.

Соответствующим фото ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

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Леся Никитюк показала фигуру после родов
Леся Никитюк показала фигуру после родов / Фото Instagram/lesia_nikituk

Она показала себя в коротком топе и лосинах. На фото видно, как прекрасно выглядит телеведущая. Она также показала, как занимается на тренажере в спортивном зале.

Леся Никитюк показала фигуру после родов
Леся Никитюк показала фигуру после родов / Фото Instagram/lesia_nikituk

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 15 июня 2025 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. От жениха, украинского военного Дмитрия Бабчука, она родила сына.

Ранее жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравила возлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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