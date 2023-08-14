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Кукла Настя: Волочкова в комичном образе расстроила фанатов

Анна Подгорная
14 августа 2023, 00:26 обновлено 14 августа, 00:27
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Даже у хейтеров отняло дар речи. Им осталось лишь пожалеть Волочкову.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в кислотно-розовой пачке смутила Сеть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

47-летняя горе-балерина Анастасия Волочкова продолжает увлеченно примерять на себя инфантильный кукольный образ. Это вызывает у ее подписчиков сильный диссонанс по сравнению со стремлением танцовщицы выглядеть в глазах остальных умудренной опытом, зрелой женщиной с безупречным чувством стиля.

Как в эту концепцию вписывается кислотно-розовая пачка, огромный бант на лбу и ожерелье из голов кукол Барби, которыми так кичится Волочкова на своей странице в Instagram, остается загадкой.

В комментариях отмечают, что, судя по измученному выражению лица Анастасии на фото, она и сама понимает, что где-то она все же свернула не туда. Впрочем, на публике "кукольной" концепцией Волочкова гордится.

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"Пипец! Стыдно смотреть как прима балета превратилась в клоуна", "Как говорится черт-те что и сверху бантик", "В детстве в куклы не доиграли похоже", "Как-то совсем не весело", - пишут разочарованные подписчики балерины.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в кислотно-розовой пачке смутила Сеть / instagram.com/volochkova_art

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.

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