Кто мать детей Киркорова: что известно о женщине из Украины, родившей наследников путинисту

Суррогатная мать детей Киркорова оказалась бывшей военной из Украины.

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Дети Киркорова живут с отцом и дедом / Фото Кp.ru

Путинист и одиозный скандальный певец Филипп Киркоров, который перекроил себя до неузнаваемости и продолжает распускать руки и вести себя по-хамски по отношению к окружающим людям, отличается не только этими поступками.

Его самый главный скандал и выходка - это рождение детей без фактической матери.

Как у Киркорова родились дети

Несколько лет назад, во время своего концерта в 2011 году, Киркоров внезапно объявил, что стал отцом и у него родилась дочь, которую он назвал в честь своей первой жены Аллы Пугачевой и матери Виктории - Алла Виктория. Между тем, он не стал уточнять, кто же мать девочки, а сделал лишь одно заявление. По словам путиниста и дочь, и сына ему родила суррогатная мать, которая "идеально" ему подошла.

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Журналисты стали пристально наблюдать за тем, кто же появляется рядом с Киркоровым и его детьми. И обратили внимание на некую Наталью Ефремову. Именно она появилась на крестинах дочери и даже стала ее крестной матерью. Кстати, она вполне похожа по типажу и на самого Киркорова и на его детей. Кроме того, когда она попадает в объективы камер, она старается скрыть лицо за черными очками.

Киркоров, его дети и потенциальная мама / irma-stream.ru

Мама Наташа

В 2015 году во время передачи "Идеальный ремонт" дети Киркорова с детской непосредственностью рассказали, что с ними живет "мама Наташа" и показали рисунки, на которых изображена темноволосая женщина. Тогда Киркоров, которого откровения детей застигли врасплох, подтвердил, что в их семье действительно есть мама, но она не публичный человек и ей не нравится известность.

Больше про маму Наташу никакой информации нет. Известно лишь то, что она изредка появляется на совместных фото с дней рождений Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых.

Наталья Ефремова - мать детей Киркорова / Фото из сети

Да и вообще, чаще всего детей можно увидеть в компании старого отца певца - Бедроса Киркорова. Он, кстати, много знает о жизни детей и даже комментирует то, как певец их воспитывает. Похоже, что дедушка реально проводит время с детьми. Видимо, больше, чем их звездный отец.

Наталья - военная из Украины

Потенциальная мать детей Киркорова Наталья родилась в Украине, в семье военного. Как удалось узнать журналистам, родители часто переезжали, и в результате осели в и террористической Москве. Сама суррогатная мать служила в армии на должности переводчика, но вскоре уволилась в запас в звании лейтенанта и занялась торговлей. Она устроилась на работу в один из модных бутиков в центре Москвы, а через полтора года заняла место заместителя директора. Позже предприимчивая женщина стала совладелицей, а затем и хозяйкой престижного магазина.

Известно, что Ефремова была замужем и у нее даже есть сын от первого брака Егор. Кроме того, инсайдеры сообщают, что Наталья живет в доме одиозного исполнителя и растит детей в качестве их настоящей матери.

Напомним, в сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело. Оказалось, что дети Киркорова появились на премьере мультфильма "Трио в перьях-2". Их туда сводил 90-летний отец знаменитости, такой же ограниченный приверженец войны, как и его сын - Бедрос Киркоров.

Отметим, ранее российский певец Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы и даже приделал себе новые ягодицы, начал во всю использовать их во время своих концертов.

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