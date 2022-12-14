Ксения Мишина поработала мышцами на камеру в облегающей униформе

Украинская актриса демонстрирует великолепный пример того, как любовь к себе конвертировать во внешнюю привлекательность.

Ксения Мишина в облегающей форме показала занятия в зале / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина много времени уделяет не только профессиональному росту и душевному равновесию, но и внешней привлекательности. От природы красивая артистка бережно относится к дару, который получила от природы.

Важная часть ее блога посвящена уходу за собой - поклонники доверяют Мишиной, и ее красоту воспринимают не с враждебной завистью, а с благоговением.

В свою очередь актриса не забывает напоминать - результата по мановению волшебной палочки не бывает. И за ее идеальными формами таится невероятный и ежедневный труд.

Недавно на своей странице в Instagram она показала снимок, который подписала: "Короче, за красивое тело нужно бороться".

Фото сделано в спортивном зале, где Мишина, похоже, единственная женщина. В кадр также попали 30-тикилограмовые гантели - тяжелое снаряжение даже для очень спортивного человека.

К слову, даже во время занятий в зале актрисе удается сохранить привлекательность. Для похода в зал она выбрала короткий спортивный топ и черные леггинсы. Волосы она заплела в длинную косу по всем правилам безопасного обращения со спортивным снаряжением.

Ксения Мишина в облегающей форме показала занятия в зале / instagram.com/misha.k.ua

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

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