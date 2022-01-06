Крымчанку, как представительницу РФ, не пустили на мировой конкурс красоты: США не дали визу

Анна Малоземова / facebook.com/black.sea.models

Победительница конкурса красоты Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, которая должна была представлять Россию на всемирном соревновании, не может попасть в США. Ей не дают американскую визу.

Международное мероприятие должно состояться на следующей неделе, поэтому конкурсантка от РФ уже не успеет оспорить решение и продефилировать по главной сцене мира.

Как возмездие ей пообещали сохранить место в следующем году.

"Самый известный конкурс красоты для замужних женщин MRS. WORLD уже начинается. Наша Mrs. Crimea-World Анна Малоземова, к сожалению, не сможет присоединиться к ним. Нам не удалось получить визу в США", - рассказала в Facebook организатор местного конкурса в Крыму Виктория Биль.

Между тем, украинцы с юмором отреагировали на эту новость и написали, что "конкурс ничего не потерял".

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Напомним, ранее Государственный департамент США отнес россиян к категории граждан, которая не может получить американскую визу в своей стране. Для этого им необходимо обратиться в посольство в Варшаве.

После этого представительница МИД РФ Мария Захарова сделала громкое заявление в сторону США. Она обвинила Штаты в садизме из-за новшеств в получении визы для граждан РФ.

В соцсети Захарова охарактеризовала это решение, как "ад и садизм".

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