"Кровожадные изверги": украинские звезды отреагировали на обстрел Киева

Украинские знаменитости высказали слова гнева по поводу террористического удара по Киеву.

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Украинские звезды высказались об атаке на столицу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/, instagram.com/tina_karol/, instagram.com/kosadcha/

Сегодня утром 25 марта страна-террорист Россия выпустила баллистические ракеты по Киеву. ПВО успешно отбила атаку, но есть пострадавшие, точное количество устанавливается. Украинские звезды не смогли промолчать о страшном ударе по столице и высказались в своих соцсетях.

Слава Демин рассказал, что взрывы возле офиса, где он работает, были очень близко. Поэтому он попросил всех ходить в укрытие и не пренебрегать воздушной тревогой.

Слава Демин высказался об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com/slavademin_official/

Настя Каменских показала последствиями ракетного обстрела столицы. На фото изображены разрушенные дома и службы спасения.

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Настя Каменских показала последствия обстрела Киева / фото: скрин instagram.com/kamenskux/

Юлия Санина высказала свой гнев к России и посочувствовала детям, которым пришлось бежать в укрытие во время обстрела.

Юлия Санина посочувствовала детям / фото: скрин instagram.com/the_hardkiss/

Екатерина Осадчая поделилась, что обломки ракеты попали в 200 метрах от школы и двух детских садиков. Россиян она назвала "кровожадными извергами", а украинцев призвала беречь себя.

Екатерина Осадчая жестко высказалась в сторону оккупантов / фото: скрин instagram.com/kosadcha/

Евгений Клопотенко показал видео, где дети выбегают из детсада в укрытие во время ракетной атаки. Он уверен, что такого детства у малышей точно не должно быть.

Евгений Клопотенко в ярости от удара по Киеву / фото: скрин instagram.com/klopotenko/

Кристина Соловий заявила, что жуткие кадры обстрела надо показать тем, кому до сих пор хочется пожалеть россиян.

Реакция Кристины Соловий на удар по Киеву / фото: скрин instagram.com/soloviyka/

Тина Кароль также показала детей, которые быстро направляются в укрытие. Она сожалеет о том, что "эти маленькие глаза уже так много знают и много видели".

Тине Кароль очень жаль детей / фото: скрин instagram.com/tina_karol/

Ракетный удар по Киеву 25 марта:

25 марта РФ ударила баллистикой по Киеву. Взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в столице, люди даже не успели добежать до укрытий.

Украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

Что известно о ракете Оникс П-800 Оникс (экспортное наименование — "Яхонт") — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленая максимальная скорость: 884 м/с. Дальность — до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М — до 800 км. Масса БЧ — 300 кг, "Яхонт" — 200 кг., пишет Википедия.

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