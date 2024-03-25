УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Кровожадные изверги": украинские звезды отреагировали на обстрел Киева

Элина Чигис
25 марта 2024, 16:43
Украинские знаменитости высказали слова гнева по поводу террористического удара по Киеву.
Настя Каменских, Тина Кароль, Екатерина Осадчая
Украинские звезды высказались об атаке на столицу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/, instagram.com/tina_karol/, instagram.com/kosadcha/

Сегодня утром 25 марта страна-террорист Россия выпустила баллистические ракеты по Киеву. ПВО успешно отбила атаку, но есть пострадавшие, точное количество устанавливается. Украинские звезды не смогли промолчать о страшном ударе по столице и высказались в своих соцсетях.

Слава Демин рассказал, что взрывы возле офиса, где он работает, были очень близко. Поэтому он попросил всех ходить в укрытие и не пренебрегать воздушной тревогой.

Слава Демин высказался об атаке на Киев
Слава Демин высказался об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com/slavademin_official/

Настя Каменских показала последствиями ракетного обстрела столицы. На фото изображены разрушенные дома и службы спасения.

видео дня

Настя Каменских показала последствия обстрела Киева
Настя Каменских показала последствия обстрела Киева / фото: скрин instagram.com/kamenskux/

Юлия Санина высказала свой гнев к России и посочувствовала детям, которым пришлось бежать в укрытие во время обстрела.

Юлия Санина посочувствовала детям
Юлия Санина посочувствовала детям / фото: скрин instagram.com/the_hardkiss/

Екатерина Осадчая поделилась, что обломки ракеты попали в 200 метрах от школы и двух детских садиков. Россиян она назвала "кровожадными извергами", а украинцев призвала беречь себя.

Екатерина Осадчая жестко высказалась в сторону оккупантов
Екатерина Осадчая жестко высказалась в сторону оккупантов / фото: скрин instagram.com/kosadcha/

Евгений Клопотенко показал видео, где дети выбегают из детсада в укрытие во время ракетной атаки. Он уверен, что такого детства у малышей точно не должно быть.

Евгений Клопотенко в ярости от удара по Киеву
Евгений Клопотенко в ярости от удара по Киеву / фото: скрин instagram.com/klopotenko/

Кристина Соловий заявила, что жуткие кадры обстрела надо показать тем, кому до сих пор хочется пожалеть россиян.

Реакция Кристины Соловий на удар по Киеву
Реакция Кристины Соловий на удар по Киеву / фото: скрин instagram.com/soloviyka/

Тина Кароль также показала детей, которые быстро направляются в укрытие. Она сожалеет о том, что "эти маленькие глаза уже так много знают и много видели".

Тине Кароль очень жаль детей
Тине Кароль очень жаль детей / фото: скрин instagram.com/tina_karol/

Ракетный удар по Киеву 25 марта:

25 марта РФ ударила баллистикой по Киеву. Взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в столице, люди даже не успели добежать до укрытий.

Украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

Что известно о ракете Оникс

П-800 Оникс (экспортное наименование — "Яхонт") — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленая максимальная скорость: 884 м/с. Дальность — до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М — до 800 км. Масса БЧ — 300 кг, "Яхонт" — 200 кг., пишет Википедия.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обстрелы война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

18:13 Аналитика
Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

18:10 Украина
Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

18:04 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 8808

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 7321

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс 5505

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

Кто такой халамидник : языковед дал неожиданный ответ 4613

Кто такой "халамидник": языковед дал неожиданный ответ

Последние новости

18:13

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

18:10

Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

18:04

Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

17:54

Есть первоочередные цели: в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для флота РФ

17:39

Ракета "Циркон": что известно о "пустышке", которую нахваливал Путин

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
17:37

Исчезнет навсегда: что постелить на землю, чтобы не росли сорняки

17:30

Почему Польша струсила сбить российскую ракету: экспертный разбор

17:22

"Царствие небесное": россияне попрощались с Пугачевой после теракта в "Крокусе"

17:13

Рейд полка Калиновского на территорию Беларуси: полковник ВСУ оценил рискиВидео

Реклама
17:03

С БЧ в полтонны: РФ ударила по Киеву новейшими ракетами – СМИ раскрыли детали

16:54

Можно ли печь паски в пятницу: этнограф дала объяснение, которое удивит всех

16:48

Ракетный удар по Украине: что ищет Россия?мнение

16:43

"Кровожадные изверги": украинские звезды отреагировали на обстрел Киева

16:37

Насколько американцы реально высоко ценят Украинумнение

16:15

ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые деталиФото

16:02

Будут вставлять палки в колеса: шахматист-путинист разнылся по поводу МОК

16:02

Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушенияхФотоВидео

15:51

Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветениеВидео

15:39

Найти собаку среди игрушек за 12 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

15:31

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

Реклама
15:28

Было 32 года: alyona alyona потеряла близкого человека

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:13

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

13:51

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

Реклама
12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять