Кролик обгадил Киркорова: момент попал на видео

Все произошло во время съемок очередного новогоднего шоу, призванного развлекать отупевший от телевизора российский народ.

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев / скриншот YouTube

Российского скандального певца, который мнит себя королем российской эстрады Филиппа Киркорова, не любят не только многие люди, а и некоторые животные.

В доказательство своей неприязни, на скандалиста нагадил самый обыкновенный декоративный кролик, которого "королевская особь" небрежно телипала в руках в угоду пропагандистским телеканалам, которым нужно было делать новогодний контент.

Так, под бой курантов Киркоров держал маленького кролика в руках, а в это время певец Сергей Лазарев говорил что-то об удаче в новом году.

Тут же раздался визг Киркорова, которому кролик уже начал приносить удачу. "ААА, он какает на меня", - заорал Киркоров и выпустил бедное животное из усыпанных обгаженными кольцами рук.

Момент попал на видео и вызвал бурю эмоций у съемочной группы.

Напомним, ранее Филипп Киркоров, жизнь которого - это сплошной скандал и мат, сознался в проведении пластических операций.

Так, 55-летний Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга.

Обнимая пластического хирурга Тимура Хайдарова, Киркоров заявил, что самым ярким, что произошло с ним в последнее время, "стала его неземная красота", созданная "ручками этого человека". Киркоров добавил, что у каждого свой диетолог, психолог, а у него личный пластический хирург.

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