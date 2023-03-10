Комаров в Колумбии испытал на себе главный способ колумбийцев разбогатеть

Дмитрий Комаров продолжает показывать украинцам другую сторону планеты.

Дмитрий Комаров в Колумбии / Пресс-служба 1+1

В пятницу, 10 марта, в 19:30 в новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку" на телеканале "1+1 Украина" путешественник и журналист Дмитрий Комаров продолжит исследовать колоритную и необычную Колумбию.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом выпуске, снятом до полномасштабного вторжения, Дмитрий Комаров покажет нестандартные способы разбогатеть, которыми пользуются колумбийцы. Самый доступный из них – лотерея, которая в этой стране считается практически национальной игрой.

"Колумбийские лотереи славятся баснословными выигрышами. К примеру, один из крупнейших выигранных джекпотов составил 29 миллионов долларов", - сообщает телеканал.

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Каждый год тысячи людей делают ставку на свои выигрышные номера, покупают билет и с нетерпением ждут, когда они станут счастливыми победителями. На что они только не идут, чтобы увеличить свои шансы на успех. Чтобы им точно повезло, колумбийцы готовы обращаться к разным колдунам и совершать различные ритуалы. В Колумбии считают, что выиграть в лотерею – это не только удача, но и приверженность высшим силам.

Дмитрий Комаров в Колумбии / Пресс-служба 1+1

"Лотерея для колумбийцев – серьезная игра с высокими ставками. Каждый мечтает разбогатеть и изменить свою жизнь", – рассказывает Дмитрий Комаров.

Путешественник познакомился с одним из самых популярных в Колумбии колдуном по имени Рамиро Лопес. Журналист решил проверить, сколько можно выиграть в лотерею, если совершить ритуал, который вроде бы поможет разбогатеть. Как отметил Лопес, у него очень много клиентов. К Рамиро обращаются даже политики, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, они ведь верят - колдун точно знает, как привлечь удачу и богатство.

Дмитрий Комаров в Колумбии / Пресс-служба 1+1

Что это за ритуал и удастся ли Дмитрию Комарову выиграть в колумбийской лотерее, смотрите во втором выпуске "Мир наизнанку. Колумбия" 10 марта в 19.30 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, сезон о Колумбии Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Команда проекта решила показать новые выпуски, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции, хотя бы ненадолго отвлечься от строгой реальности.