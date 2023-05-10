Киркоров в леопарде вовсю использует новое пришитое филе

Путинист Киркоров продолжает удивлять странными телодвижениями и вовсю позорится дальше.

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Филипп Киркоров и его леопардовые танцы / Коллаж: Главред, фото соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы и даже приделал себе новые ягодицы, начал во всю использовать их во время своих концертов.

Так, Телеграмм-канал "Звездач" опубликовал видео, где крутит свеже приделанным задом, обтянутым в леопардовый комбинезон. На видео также видно, что он, традиционно, поет под фонограмму, местами опаздывая подносить микрофон к обновленному лицу.

На видео, которое попало в сеть, Киркоров пляшет, скорее всего, на корпоративе.

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Напомним, ранее Киркоров решил признаться в чувствах к любимой женщине. Недавно он заявил, что она подарила ему золотой браслет, а в одном из последних интервью признался, что испытывает симпатию именно к молодым девушкам. "Все любят молоденьких", - оправдался одиозный Киркоров, тем самым намекнув на возраст собственной избранницы.

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Кроме того, Главред также сообщал о том, что он решил часть букетов, которые зрители подарили ему во время концертов отнести и оставить возле пресловутого "вечного огня" в Александровском саду неподалеку от Кремля. При этом певец-путинист решил поэксплуатировать детский труд – букеты ему помогал тащить его маленький, девятилетний, сын Мартин.

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