Катю Пушкареву не узнать: как изменилась актриса

Нелли Уварова / фото: vk.com

Российская актриса Нелли Уварова, которая снялась в сериале "Не родись красивой" и сыграла "серую мышь" Катю Пушкареву, удивила своих поклонников новым секси-образом.

Актриса, которая довольно долгое время не появлялась на публике, будет играть в продолжении некоего российского сериала. На кадрах нового кинопродукта, актриса снялась в образе блондинки. Стоит сказать, что актрису сложно узнать в новом образе.

"Это далекий от меня, но очень манкий образ", — прокомментировала сама актриса, которую цитирует телеграмм-канал "Звездач".

Напомним,