Каким будет новогодний Вечерний Квартал: музыкальные сюрпризы, стриптиз и костюм елки

Каким будет новогодний Вечерний Квартал 31 декабря / Пресс-служба

31 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера новогоднего Вечернего Квартала. Зрители десятый год будут встречать Новый Год с кварталовцами, что для миллионов украинцев уже стало семейной традицией. Кроме политической сатиры, в новогоднем Вечернем Квартале будет много жизненных номеров, знакомых каждому из нас, а также музыкальных сюрпризов от популярных украинских и зарубежных звезд.

Изюминкой новогоднего выпуска шоу станут музыкальные сюрпризы от популярнейших украинских звезд и не только. MONATIK подарит новогоднюю версию своего зажигательного хита Зажигай/JoMo, а также подготовит танцевальный атмосферный ролик вместе с Вечерним Кварталом.

Каким будет новогодний Вечерний Квартал 31 декабря / Пресс-служба

Кто из актеров примерит на себя костюм елки – зрители узнают уже 31 декабря. А тренер Голосу країни-12 и поп-королева Оля Полякова вместе с Олегом Винником эксклюзивно презентует общий дуэт Длинноногое счастье.

Сюрпризы дуэтов и этом не закончатся, ведь DOROFEEVA и Мумий Тролль вместе исполнят популярный трек группы Медведица, а Иван Дорн присоединится к песне Карнавала.нет.

Также на сцене новогоднего Вечернего Квартала с музыкальными подарками появятся MOZGI, Тина Кароль, Антитела и София Ротару. Некоторые звездные гости не только споют, но и примут участие в юмористических номерах.

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Каким будет новогодний Вечерний Квартал 31 декабря / Пресс-служба

Поздравить украинцев с Новым годом присоединятся и актеры Женского Квартала. В новогоднем Вечернем Квартале они покажут один из самых жарких своих номеров. Родители очень часто ходят на выступления своих детей. Мама решила поддержать и свою дочь, однако во время первого выступления в стриптиз-клубе. Но подобная поддержка немного смутила посетителей заведения.

"Что вы смотрите на меня? Вы номер смотрите!", – прокомментировала мама, которую сыграет Анастасия Оруджова.

На съемках новогоднего концерта было много представителей шоу-бизнеса, спорта и политики. Также в зале присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, которых привлекли к участию во время одного из номеров.

Каким будет новогодний Вечерний Квартал 31 декабря / Пресс-служба

Не пропустите новогодний Вечерний Квартал 31 декабря в 20:00 сразу после праздничного выпуска ТСН.