Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

Сури Круз выросла и стала очень похожа на свою маму. Хотя черты лица папы также можно легко угадать.

https://stars.glavred.info/kak-vyglyadit-vzroslaya-doch-toma-kruza-ot-kotoroy-on-otkazalsya-10466020.html Ссылка скопирована

Сури Круз с родителями / Фото Instagram

Всегда интересно наблюдать за тем, как вырастают и меняются дети звездных родителей. Не стала исключением и дочь звездных актеров Кэти Холмс и Тома Круза Сури. Наверняка многие фанаты задаются вопросом: как выглядит дочь Тома Круза. Но не все так просто.

Отношения голливудских актеров Кэти Холмс и Тома Круза нельзя назвать простыми. Они привлекли много внимания в основном из-за связи Круза с Церковью Саентологии, от влияния которой Холмс, как сообщается, пыталась избавиться, когда подала на развод. Но бегство Холмса на Восточное побережье только усилило внимание папарацци вокруг них, и мама Сури Круз знает, что ее дочери пришлось нелегко.

"За нами много следили, когда она была маленькой", — ранее говорила Холмс. Я просто хотела, чтобы она была на улице, поэтому я гуляла с ней в поисках парков примерно в 6 утра, когда нас никто не видел", - делится она.

видео дня

Сури Круз / Instagram suricruise_sc

В то время как все это внимание могло вызвать у некоторых детей желание бежать и прятаться, Сури приняла его, нахально помахав папарацци и маршируя в такт своему собственному барабану. "Она получилась очень сильной — она всегда была сильной личностью", — добавила Холмс.

Сейчас, когда ей исполнилось 17 лет, Сури вступает в мир старшей школы и с каждым днем становится все больше похожей на маму Холмс. Вот несколько вещей, которые вы должны знать об этой девушке.

Сури Круз / Instagram suricruise_sc

Ее имя имеет особое значение

Сури означает "принцесса" на иврите — подходящее имя для этой восходящей звезды.

Она изучала балет и гитару

Сури Круз занимается балетом всю свою жизнь, и папа Том водил ее на уроки танцев. Она также некоторое время изучала гитару, но бросила занятия из-за конфликта с учителем.

Она ходила в частную школу на Манхэттене

Avenues — элитная частная школа на Манхэттене, куда Холмс записала свою дочь. Стоимость обучения составляет 56 000 долларов в год.

Ее детская коллекция обуви стоила 150 000 долларов

Гардероб Сури в ранние годы был легендой, ведь за ней стояло все богатство Круза и Холмса. Когда-то ее называли "Самой горячей малышкой Голливуда" из-за того, как часто ее стиль упоминался в новостях, и, как сообщается, ее гардероб стоил 3,2 миллиона долларов — 150 000 долларов только на туфли.

Сури Круз / Instagram suricruise_sc

Она жила с отцом Томом Крузом, пока ей не исполнилось 6 лет

Сури жила со своими мамой и папой до шести лет. Когда Холмс подала на развод в 2012 году, она получила первичную опеку над Сури с правами посещения, предоставленными Крузу, и с тех пор она живет со своей мамой. Однако голливудский актер не интересуется жизнью дочери.

У нее есть музыкальные таланты

Последние несколько лет Сури намекала на свою любовь к музыке. На самом деле, для фильма "Вместе в одиночестве", который сняла Кэти, Сури спела "Голубую луну" в качестве саундтрека, и она рассматривает возможность получения музыкального образования в колледже.

Напомним, ранее дочь звездных родителей, голливудских актеров Тома Круза и Кети Холмс Сури, попала в объективы папарацци.

Как сообщил Hollywoodlife.com, знаменитая звездная дочь прогуливалась по Нью-Йорку. Она была одета в расклешенные джинсы, дизайнерскую рубашку с вырезом и оливково-зеленое пуховое пальто.

Ранее также стало известно о том, что голливудский актер Том Круз решил начать новую жизнь, в которой наконец-таки нашел время для своей дочери — он не видел ее больше трех лет.

Вас также может заинтересовать: