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Как сейчас выглядит ведьма Уиллоу из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Анна Подгорная
28 августа 2023, 23:41 обновлено 28 августа, 23:41
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Элисон Ханниган в роли очаровательной Уиллоу Розенберг растопила сердца поклонников своей удивительной многогранностью.
Элисон Ханниган, Каризма Карпентер, Сара Мишель Геллар
Элисон Ханниган в роли ведьмы и лучшей подруги главной героини в сериале "Баффи - истребительница вампиров" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

С 1997 по 2003 год снимался молодежный телесериал "Баффи - истребительница вампиров", который повествует о девушке со сверхспособностями, ее верных друзьях и их противостояние нечистой силе.

Главная героиня, Баффи Саммерс, пришла в новую школу в сонном городке Саннидэйле, расположенном прямо над пастью самого ада. Баффи призвана уничтожать вампиров и прочую нечисть, при этом она старается вести жизнь обычного подростка.

В этом ей помогают неудачник Зендер и скромная отличница Уиллоу. Их трио под наблюдением Джайлза быстро перерастает в крепкий союз, способный побороть мировое зло во всех его жутких формах и воплощениях. И при этом компания сдает экзамены, устраивает вечеринки, ищет свое место под солнцем, и, конечно же, влюбляется.

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Безусловно, основную часть экранного времени создатели "Баффи" посвящают главной героине, однако зрители очень скоро вынесли Уиллоу в свои фавориты. Ее персонаж за 7 сезонов сериала пережил наибольшую трансформацию - от простушки, практически невидимой для окружающего мира, до могущественной волшебницы, чья сила в гневе способна разрушить Вселенную.

Поклонникам нравилась рыжеволосая девушка с острым умом и чистым сердцем, которая была поддержкой и опорой Баффи. Она была мила, остроумна, талантлива и амбициозна, в ней видели пример того, как из гадкого утенка получился даже не лебедь, а редкая, экзотическая птичка с собственной личностью.

В сериале Уиллоу сыграла американская актриса Элисон Ханниган. На момент начала съемок ей было уже 23 года, и она могла похвастаться ролями в 13 фильмах и сериалах. Сниматься она начала с четырех лет, а в 11 уже имела собственного агента.

Элисон Ханниган, Сэт Грин
Элисон Ханниган и Сэт Грин играли пару в сериале "Баффи - истребительница вампиров" / imdb.com

Параллельно с "Баффи" Ханниган снялась в серии популярных молодежных комедий "Американский пирог", где сыграла сперва любовный интерес, а затем и супругу главного героя в исполнении Джейсона Биггза. После окончания сериала Элисон смогла даже превзойти его популярность. Она получила роль Лили Олдрин - одного из ключевых персонажей ситкома "Как я встретил вашу маму", который сегодня считается классикой среди сериаломанов наравне с "Друзьями".

Сейчас Элисон Ханниган 49 лет, и ее карьера, как и личная жизнь, удалась. Она продолжает сниматься в свое удовольствие, принимает участие в деятельности благотворительного фонда по борьбе с раком молочной железы, и воспитывает двоих дочерей с мужем и коллегой по сериала "Баффи - истребительница вампиров" Алексисом Денисоф (сыграл неудачника-наблюдателя Баффи, а затем - союзника Ангела Уэсли Уиндема-Прайса).

Элисон Ханниган
Как Элисон Ханниган выглядит сейчас / instagram.com/alysonhannigan

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