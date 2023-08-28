Как сейчас выглядит ведьма Уиллоу из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Элисон Ханниган в роли очаровательной Уиллоу Розенберг растопила сердца поклонников своей удивительной многогранностью.

https://stars.glavred.info/kak-seychas-vyglyadit-vedma-uillou-iz-seriala-baffi-istrebitelnica-vampirov-10496497.html Ссылка скопирована

Элисон Ханниган в роли ведьмы и лучшей подруги главной героини в сериале "Баффи - истребительница вампиров" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

С 1997 по 2003 год снимался молодежный телесериал "Баффи - истребительница вампиров", который повествует о девушке со сверхспособностями, ее верных друзьях и их противостояние нечистой силе.

Главная героиня, Баффи Саммерс, пришла в новую школу в сонном городке Саннидэйле, расположенном прямо над пастью самого ада. Баффи призвана уничтожать вампиров и прочую нечисть, при этом она старается вести жизнь обычного подростка.

В этом ей помогают неудачник Зендер и скромная отличница Уиллоу. Их трио под наблюдением Джайлза быстро перерастает в крепкий союз, способный побороть мировое зло во всех его жутких формах и воплощениях. И при этом компания сдает экзамены, устраивает вечеринки, ищет свое место под солнцем, и, конечно же, влюбляется.

видео дня

Безусловно, основную часть экранного времени создатели "Баффи" посвящают главной героине, однако зрители очень скоро вынесли Уиллоу в свои фавориты. Ее персонаж за 7 сезонов сериала пережил наибольшую трансформацию - от простушки, практически невидимой для окружающего мира, до могущественной волшебницы, чья сила в гневе способна разрушить Вселенную.

Поклонникам нравилась рыжеволосая девушка с острым умом и чистым сердцем, которая была поддержкой и опорой Баффи. Она была мила, остроумна, талантлива и амбициозна, в ней видели пример того, как из гадкого утенка получился даже не лебедь, а редкая, экзотическая птичка с собственной личностью.

В сериале Уиллоу сыграла американская актриса Элисон Ханниган. На момент начала съемок ей было уже 23 года, и она могла похвастаться ролями в 13 фильмах и сериалах. Сниматься она начала с четырех лет, а в 11 уже имела собственного агента.

Элисон Ханниган и Сэт Грин играли пару в сериале "Баффи - истребительница вампиров" / imdb.com

Параллельно с "Баффи" Ханниган снялась в серии популярных молодежных комедий "Американский пирог", где сыграла сперва любовный интерес, а затем и супругу главного героя в исполнении Джейсона Биггза. После окончания сериала Элисон смогла даже превзойти его популярность. Она получила роль Лили Олдрин - одного из ключевых персонажей ситкома "Как я встретил вашу маму", который сегодня считается классикой среди сериаломанов наравне с "Друзьями".

Сейчас Элисон Ханниган 49 лет, и ее карьера, как и личная жизнь, удалась. Она продолжает сниматься в свое удовольствие, принимает участие в деятельности благотворительного фонда по борьбе с раком молочной железы, и воспитывает двоих дочерей с мужем и коллегой по сериала "Баффи - истребительница вампиров" Алексисом Денисоф (сыграл неудачника-наблюдателя Баффи, а затем - союзника Ангела Уэсли Уиндема-Прайса).

Как Элисон Ханниган выглядит сейчас / instagram.com/alysonhannigan

Ранее Главред рассказывал, как сейчас выглядит любимая наложница фараона Анк-су-Намун из фильмов "Мумия" - венесуэльская актриса и модель Патрисия Веласкес.

Также читайте о том, как сейчас выглядит "Зита и Гита" Хема Малини, которая стала звездой одного из самых кассовых фильмов Индии и сделала огромный вклад в популяризацию индийского кино.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.