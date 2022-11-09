Как Арестович делал предложение: жена поделилась подробностями

Чета Арестовичей. Фото Facebook Алексея Арестовича

Перед советником украинского президента Алексеем Арестовичем устоять не просто. Подтверждение тому - его собственная супруга Анастасия.

В интервью Анне Олицкой на YouTube, супруга Арестовича рассказала, что заветное "да" она произнесла уже через две недели после знакомства с Алексеем, прямо в подъезде.

"Не было планов выходить замуж точно. И не было даже планов серьезных отношений, потому что закончились мои предыдущие отношения. Когда мы встретились, все очень резко изменилось, потому что это уже было серьезно. С первой нашей встречи было понятно, что это уже все-таки серьезно", – рассказала она. По ее словам, с Арестовичем они познакомились на курсах по психологии.

Советник президента не стал тянуть и предложил встречаться сразу на первом свидании. А через две недели уже и позвал замуж.

"Через некоторое время, может, через две недели, это было в подъезде, у моей двери, Алексей встал на колено и сделал предложение. Но он до сих пор делает мне предложения. Вот я как-то красиво оденусь, он может сказать: "Ты выйдешь за меня замуж?" – поделилась Анастасия Арестович.

Пара состоит в браке уже 7 лет и воспитывает двоих детей.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что у оккупантов РФ уже начались проблемы, которые будут только усугубляться, при этом россияне существенно уступают в гонке потенциалов.

Он прогнозирует, что коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года. Такой прогноз он дал в эфире Фейгин Live.

"Они сняли все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже с Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", — отметил собеседник.

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