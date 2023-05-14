Известный российский актер внезапно обратился к своему сыну на украинском языке

Кирилл Сафонов уехал из России в Израиль после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Российский актер Кирилл Сафонов обратился к сыну на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: instagram/kirill_safonov

Известный российский актер и звезда всеми любимого ранее сериала "Татьянин день" Кирилл Сафонов обратился к своему сыну на украинском языке. 49-летний артист уехал в Израиль после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что у Сафонова двойное гражданство - российское и израильское. В молодости он жил в Израиле, играл в спектаклях, дебютировал в кино, а также работал барменом. В Израиле у него есть свое жилье.

Как сообщают росСМИ, Кирилл Сафонов уехал из России вместе с женой Александрой Савельевой и их сыном Леоном.

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Актер опубликовал фото своего сына и оставил под ним подпись со строчками из песни украинской группы "Океан Эльзы".

Российский актер Кирилл Сафонов обратился к сыну на украинском языке / фото: скриншот

Напомним, ранее известный российский комик и оппозиционер Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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