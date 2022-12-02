Илон Маск прокомментировал собственные обрюзглые фото на Миконосе

Илон Маск / Instagram Mask

Известный американский миллиардер Илон Маск прокомментировал собственное фото на Миконосе.

На кадрах, которые облетели весь интернет, Маск выглядит обрюзглым и полным. Впрочем, сам миллиардер назвал их полезным инструментом и мотиватором, которое простимулирует его к похудению.

Новый владелец Твиттера поделился также своей реакцией на вирусные фотографии в четверг, объяснив, что американского рэппера Канье Уэста снова забанили на его платформе за попытку подстрекать к насилию после того, как он поделился фашистским символом.

/ ThePhotOne / BACKGRID

"Я старалась изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован", — написал 51-летний Маск.

"Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не за нелестную фотографию, на которой меня обливает из шланга Ари [Эмануэль]", — продолжил он.

1 декабря Канье Уэст выступил в шоу популяризатора теорий заговора Алекса Джонса и, в частности, заявил, что ему нравится Адольф Гитлер.

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск сделал новое скандальное заявление о принадлежности захваченного РФ Крыма.

По его мнению, страна-оккупант применит ядерное оружие, если начнет терять украденный Крым. Свои мысли он изложил в Twitter.

"Если Россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Мы уже всячески вводили санкции / отсекали Россию, так что им еще терять?", - пишет скандальный американец.

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