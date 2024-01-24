Хюррем уже не та: Волочкова опозорилась новым "царственным" луком

Шамаханской царицы из нетрезвой балерины не вышло, как ни крути.

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Анастасия Волочкова опозорилась в восточном костюме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова на днях отметила свой 48-ой День рождения. И, судя по всему, так хорошо погуляла, что нелепыми фото с праздника она засыпает свои социальные сети до сих пор.

Так на ее странице в Instagram появился снимок, на котором она в традиционном восточном костюме, в шелках и богатой вышивкой золотом, восседает на троне. Вероятно, таким образом плясунья решил подчеркнуть свою царственность, но Волочкову быстро опустили с небес на землю.

Удивительным образом горе-балерина опошлила чужое культурное наследие, в котором выглядела максимально нелепо. Даже мужчине, который на заднем плане изображал некое подобие султана, было неловко находиться рядом с Анастасией.

видео дня

В комментариях отмечают, что представление Волочковой о себе давно не соответствует действительности, а ее попытки строить из себя светскую львицу вызывают лишь сочувственный смех: "От былого балетного величия давно не осталось и следа, зато на смену ему пришли неуместные шпагаты, разврат и алкоголь", "Как бы это сказать.? Вот нет лоска, "породы", звездности, элитарности... Какое-то первенство водокачки", "Шамаханской царицы не выйдет, лопасти не те" и пр.

Анастасия Волочкова опозорилась в восточном костюме / instagram.com/volochkova_art

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.

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