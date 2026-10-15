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Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыки

Виталий Кирсанов
15 октября 2026, 20:11
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Авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone включил композицию "Fortunate Son" в список 500 величайших песен всех времен.
Хит "Fortunate Son" 1969 года написали за 20 минут
Хит "Fortunate Son" 1969 года написали за 20 минут / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theofficialccr

Кратко:

  • Автором песни стал лидер группы Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти
  • В американском чарте Billboard Hot 100 песня поднялась на третью строчку

Песня "Fortunate Son" американской рок-группы Creedence Clearwater Revival вошла в число самых знаковых композиций в истории музыки. Хит появился в 1969 году на фоне войны во Вьетнаме и протестов против несправедливости военного призыва. На его создание автору понадобилось всего около 20 минут, однако композиция приобрела мировую известность, а ее антивоенный посыл остается актуальным и сегодня. Об этом пишет Parade.

Автором песни стал лидер группы Джон Фогерти. В интервью музыканту и блогеру Рику Бито он рассказал, что идея композиции возникла неожиданно. В то время артист остро воспринимал политические и культурные события в США, а главным источником вдохновения стало возмущение неравенством, проявлявшимся в системе призыва на военную службу.

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Как появилось название "Fortunate Son"

Изначально Фогерти собирался назвать композицию "Favorite Son". Это выражение используют, в частности, для обозначения кандидата в президенты США, которого поддерживают делегаты от его родного штата.

Музыкант отправился в спальню с блокнотом и ручкой, чтобы написать песню под первоначальным названием. Однако уже первые строки задали другое направление, и в итоге композиция получила название "Fortunate Son". Почему автор окончательно остановился именно на этом варианте, он не уточнял.

Как песня стала мировым хитом

Композиция быстро завоевала популярность и стала одним из самых известных произведений Creedence Clearwater Revival. В американском чарте Billboard Hot 100 она поднялась на третью строчку. Успех сопровождался признанием за пределами США: песню высоко оценили в Канаде, Франции и Бельгии.

Со временем запись получила восьмикратный платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA).

Однако значение "Fortunate Son" не ограничивается коммерческим успехом. Авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone включил композицию в список 500 величайших песен всех времен. Кроме того, она неоднократно использовалась в кино и получила множество кавер-версий.

Спустя десятилетия "Fortunate Son" остается символом протеста против социальной несправедливости и привилегий, позволяющих одним людям избегать последствий войны, тогда как другие вынуждены отправляться на фронт. Именно этот посыл продолжает находить отклик у слушателей разных поколений.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Creedence Clearwater Revival

Creedence Clearwater Revival (сокращённо CCR) - культовая американская рок-группа, которая прославилась на рубеже 1960-1970-х годов. Коллектив просуществовал под этим названием всего пять лет (с 1967 по 1972 год), но успел оказать колоссальное влияние на мировую рок-музыку и выпустить хиты, ставшие классикой.

Их стиль сочетал в себе рок-н-ролл, блюз-рок, кантри и так называемый "свомп-рок" (болотный рок) - приземлённую, драйвовую музыку с корнями из южных штатов США, хотя сами музыканты были родом из Калифорнии.

Классический состав: Джон Фогерти (лидер, главный вокалист, гитарист и автор почти всех песен), его брат Том Фогерти (ритм-гитара), Стю Кук (бас-гитара) и Дуг Клиффорд (барабаны).

Визитными карточками группы стали песни "Have You Ever Seen the Rain?" и антивоенный гимн "Fortunate Son" (который до сих пор постоянно звучит в фильмах и играх о Вьетнамской войне), а также "Proud Mary", "Bad Moon Rising" и "Green River".

За короткую карьеру они выпустили 7 студийных альбомов, продали десятки миллионов пластинок и выступили на легендарном фестивале Вудсток в 1969 году. В 1993 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Группа распалась в 1972 году из-за внутренних конфликтов, споров о лидерстве Джона Фогерти и крайне невыгодного контракта со звукозаписывающей компанией.

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