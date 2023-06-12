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Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИ

Анна Подгорная
12 июня 2023, 16:42 обновлено 12 июня, 16:42
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"Желтушники" страны-агрессора даже между собой договориться не могут, что сочинять про иноагента Галкина и его жену.
Максим Галкин, Алла Пугачева
РосСМИ утверждают, что замок Пугачевой и Галкина арестован из-за проблем с налогами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин, семья российских артистов, которые публично осуждают военную политику страны-оккупанта, продолжают становиться излюбленной мишенью для "желтых" изданий рф.

Пропагандистские СМИ стали стремительно распространять свою версию того, почему Галкин и Пугачева не могут продать замок в подмосковном поселке грязь - звезды хотят получить миллиард рублей, а риэлторы сокращают цену вдвое.

Причиной тому - арест замка с 2018 года из-за злостной неуплаты Пугачевой и Галкиным налогов. Как утверждается, сумма долга невысокая, но вносить ее никто не торопится, мол поиздержалась старушка по заграницам.

Тем временем другие источники не поленились проверить замок Грязь по кадастровому номеру - никаких нарушений и ограничений на имущество не зарегистрировано, про арест также не идет речи.

Смотрите видеорепортаж о том, как Алла Пугачева и Максим Галкин из любимцев превратилась в персон нон-грата в стране-оккупанте:

Ранее в СМИ появились слухи о том, что замок Грязь Пугачева и Галкин продали российскому шоумену Стасу Барецкому, который якобы планировал обустроить в нем самый крупный в Европе элитный крематорий.

Источник из окружения Примадонны эти сплетни опровергает, дескать Алла Борисовна и вовсе передумала избавляться от элитной недвижимости в стране-агрессоре по личным причинам.

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