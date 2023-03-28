Грозили отобрать детей: Лобода рассказала, как Киркорова заставили поддерживать Россию

Светлана Лобода "слила" Киркорова за его трусость и малодушие.

Киркоров и Лобода / Коллаж из Сети

Украинская певица Светлана Лобода, которая после военного вторжения агрессора-России в Украину, выбрала однозначную позицию поддерживать свою родину, неожиданно "слила" российского певца и "путиниста" Филиппа Киркорова.

Как сообщает российский телеграмм-канал "Секреты шоубиза", Светлана Лобода заявила, что Киркоров "не хотел поддерживать Россию, но его заставили".

По словам украинской артистки, которая много волонтерит и помогает жертвам нападения России на Украину, когда всё началось, она много к кому обращалась из артистов.

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Киркоров и Лобода были друзьями / Скриншот

"Мы переписывалась и с Филиппом Киркоровым. Я просила их не поддерживать режим, понять нас, показывала кадры, высылала видео. Он говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает. Очень умный человек", - похвалила певица одиозного певца.

Лобода также добавила, что после того, как прошло определенное время, Филю "просто нагнули как и всех".

"Он просто не имел выбора. Говорят, ему пригрозили отобрать детей. Я слышала это про Лазарева. Говорят, и с Филиппом было так же", - говорит она.

Напомним, российские СМИ опубликовали материал о том, как в РФ уговаривали украинскую певицу Светлану Лободу остаться в террористической России и что обещали ей, выбери она сторону зла. Лобода говорит, что на самом деле очень гордится собой и своим выбором.

"Я очень горжусь собой, своим выбором. Меня никто не подталкивал уйти. Были люди, которые говорили: "Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой, больше никого не будет, будешь только ты. Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся". Но зачем мне нужны все эти мелочи, если у меня есть сердце, душа, семья, моя страна, мой род", — поделилась украинская певица.

Кроме того, раньше также стало известно о том, что Светлана Лобода представила новый альбом, все сборы которого за первый месяц будут направлены на покупку дома семье, которая лишилась своего жилья в самые первые дни войны.

По информации пресс-службы Лободы, в новый альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев.

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