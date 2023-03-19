Голливудский продюсер раскритиковал Дженну Ортегу за "токсичность" на съемках "Уэнздей"

По мнению Денайта, Ортега еще слишком молода, чтобы вести себя на съемочной площадке, как дива.

Стивен Денайт раскритиковал Дженну Ортегу за непрофессионализм и токсичность / instagram.com/jennaortega

Восходящая звезда Голливуда Дженна Ортега последние три месяца купается в лучах славы и всеобщего обожания. Для актрисы такой головокружительный успех в новинку, хоть и съемки в сериале "Уэнздей" были для нее далеко не первыми.

Тем не менее, всеобщий восторг от актерской игры Ортеги разделяют далеко не все. Продюсер и режиссер Стивен Денайт (Ангел, Баффи - истребительница вампиров, Спартак, Тайны Смолвиля) раскритиковал старлетку в пух и прах. Хоть они и не работали вместе, продюсера возмутили слова Дженны о ее непрофессионализме.

Актриса приняла участие в подкасте Дакса Шепарда "Эксперт по креслам", в котором рассказала, что во время съемок "Уэнздей" она иногда меняла сюжет на ходу, без согласования со сценаристами и другими членами съемочной команды, потому что чувствовала, что так будет лучше для ее героини. В интервью Ортега сама признала, что такое поведение очень непрофессионально, но отметила, что команда не чувствовала себя из-за этого оскорбленной, и она не доставляла много неудобств. Слова актрисы цитирует издание The New York Post.

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Тем не менее Денайта задели эти слова - продюсер на своей странице в Twitter в жестких выражениях раскритиковал Дженну Ортегу, намекнув, что она еще слишком молода и неопытна, чтобы изображать из себя диву, а подобное "токсичное и непрофессиональное поведение" может привести к тому, что никто не захочет с ней работать.

"Она молода, так что, возможно, она не знает ничего лучше (но ей следует). Ей также следует спросить себя, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннеры давали интервью и говорили о том, какая с ней сложно работать, потому что она отказывалась исполнять материал. Заявления такого рода токсичны и вне ее компетенции. Мне нравятся ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе", - пишет Денайт.

https://twitter.com/stevendeknight/status/1633187411651076096

Стоит отметить, что режиссер сериала "Уэнздей" Тим Бертон, относился к причудам Дженны Ортеги снисходительно, и доверял ее ощущению персонажа, так как убежден, что в актрисе есть что-то от Аддамс в душе. Впрочем, в пользу этого говорят и высокие рейтинги, которые показывает проект.

Ранее Дженна Ортега призналась, какую фразу она отказалась говорить в самом популярном эпизоде "Уэнздей" со школьным балом, и почему сопротивлялась сценаристам.

Также сценаристы сериала Уэнздей Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, чему будет посвящен второй сезон нашумевшего проекта о развитии и взрослении эксцентричной девочки по имени Уэнздей Аддамс, в исполнении обаятельной Дженны Ортеги.

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