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Голливудский продюсер раскритиковал Дженну Ортегу за "токсичность" на съемках "Уэнздей"

19 марта 2023, 21:45
По мнению Денайта, Ортега еще слишком молода, чтобы вести себя на съемочной площадке, как дива.
Дженна Ортега
Стивен Денайт раскритиковал Дженну Ортегу за непрофессионализм и токсичность / instagram.com/jennaortega

Восходящая звезда Голливуда Дженна Ортега последние три месяца купается в лучах славы и всеобщего обожания. Для актрисы такой головокружительный успех в новинку, хоть и съемки в сериале "Уэнздей" были для нее далеко не первыми.

Тем не менее, всеобщий восторг от актерской игры Ортеги разделяют далеко не все. Продюсер и режиссер Стивен Денайт (Ангел, Баффи - истребительница вампиров, Спартак, Тайны Смолвиля) раскритиковал старлетку в пух и прах. Хоть они и не работали вместе, продюсера возмутили слова Дженны о ее непрофессионализме.

Актриса приняла участие в подкасте Дакса Шепарда "Эксперт по креслам", в котором рассказала, что во время съемок "Уэнздей" она иногда меняла сюжет на ходу, без согласования со сценаристами и другими членами съемочной команды, потому что чувствовала, что так будет лучше для ее героини. В интервью Ортега сама признала, что такое поведение очень непрофессионально, но отметила, что команда не чувствовала себя из-за этого оскорбленной, и она не доставляла много неудобств. Слова актрисы цитирует издание The New York Post.

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Тем не менее Денайта задели эти слова - продюсер на своей странице в Twitter в жестких выражениях раскритиковал Дженну Ортегу, намекнув, что она еще слишком молода и неопытна, чтобы изображать из себя диву, а подобное "токсичное и непрофессиональное поведение" может привести к тому, что никто не захочет с ней работать.

"Она молода, так что, возможно, она не знает ничего лучше (но ей следует). Ей также следует спросить себя, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннеры давали интервью и говорили о том, какая с ней сложно работать, потому что она отказывалась исполнять материал. Заявления такого рода токсичны и вне ее компетенции. Мне нравятся ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе", - пишет Денайт.

https://twitter.com/stevendeknight/status/1633187411651076096

Стоит отметить, что режиссер сериала "Уэнздей" Тим Бертон, относился к причудам Дженны Ортеги снисходительно, и доверял ее ощущению персонажа, так как убежден, что в актрисе есть что-то от Аддамс в душе. Впрочем, в пользу этого говорят и высокие рейтинги, которые показывает проект.

Ранее Дженна Ортега призналась, какую фразу она отказалась говорить в самом популярном эпизоде "Уэнздей" со школьным балом, и почему сопротивлялась сценаристам.

Также сценаристы сериала Уэнздей Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, чему будет посвящен второй сезон нашумевшего проекта о развитии и взрослении эксцентричной девочки по имени Уэнздей Аддамс, в исполнении обаятельной Дженны Ортеги.

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