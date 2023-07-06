Фотошопила нетрезвой: Волочкову подняли на смех из-за нового образа

Пропутинская балерина Анастасия Волочкова наконец обратилась к стилистам, чтобы на светских мероприятиях выглядеть более эстетично. На модную телепремию она заявилась в образе восточной принцессы.
Танцовщицу вырядили в черное кимоно с белыми рукавами, поясом и украшением для волос из белых искусственных орхидей. На голову ей взгромоздили снежно-белый парик с длинными локонами.
На снимках, выполненных профессиональными фотографами, Волочкова еще выглядела неплохо. На собственном фото, которым она поделилась на своей странице в Instagram, возраст и злоупотребление алкоголем сильно бросаются в глаза.
Эти недостатки балерина пыталась замаскировать с помощью ретуши, однако не учла одну деталь: фото сделано у зеркала, и в ее отражении видно, как она выглядит на самом деле - одутловатое лицо, широкая переносица, намечающиеся брыли в нижней трети лица, дряблая шея.
В комментариях Анастасии Волочковой напомнили - когда будет использовать фотошоп в следующий раз, отражение в зеркале также необходимо корректировать: "А зеркало правду показывает", "Это зазеркалье. В зеркале фильтр отказывается работать", "Очень грустно оплыло лицо в отражении", "В зеркале видно что перед фото кто то достал банку с горячительным".
Ранее Анастасия Волочкова вызвала у зрителей гомерический хохот во время модного показа - за нелепые движения балерины на подиуме ее прозвали "раненым кузнечиком".
Также Волочкова оконфузилась в больнице - заявилась на прием в нетрезвом виде, и стала качать права, чем очень смутила врача, к которому пришла на консультацию.
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