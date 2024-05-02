Вызвали скорую: Бритни Спирс устроила драку с бойфрендом

Службы спасения отреагировали на инцидент с участием Бритни Спирс в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.
По данным Page Six, источники, знакомые с поп-звездой, говорят, что инцидент произошел из-за ссоры, которую она устроила со своим бойфрендом Полом Ричардом Солисом в роскошном отеле.
Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Брайан Хамфри подтверждает, что скорая помощь была вызвана в Chateau Marmont около 12:42 по тихоокеанскому времени. "Нам позвонили в службу 911 и сообщили о ранении взрослой женщины", — говорит представитель LAFD.
"Позвонивший не располагал подробной информацией о характере травмы. Мы направили на место одну машину скорой помощи", - сообщают в службе.
Хамфри добавляет: "Из отчетов неясно, предлагали ли сотрудники служб экстренного реагирования какое-либо лечение, но отмечает, что они "никого не перевозили в больницу".
Источник также сообщил, что Спирс, которая живет в соседнем Таузенд-Оукс, Калифорния, ушла под охраной, добавив, что она "сейчас дома и в безопасности".
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
На фотографиях, полученных Page Six, видно, как певица держит подушку, а Солис стоит рядом с ней в синей фланелевой рубашке, черных джинсах, кепке и кроссовках.
На изображениях также можно увидеть сотрудника службы экстренного реагирования, который держит носилки и покидает место происшествия, а Спирс смотрит в сторону камер папарацци.
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Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.
После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.
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