Вызвали скорую: Бритни Спирс устроила драку с бойфрендом

Бритни Спирс стала звездой очередного скандала.

https://stars.glavred.info/foto-popalo-v-set-vyzvali-skoruyu-britni-spirs-ustroila-draku-s-boyfrnedom-10562312.html Ссылка скопирована

Опасные танцы с ножами от Бритни Спирс / Коллаж Главред, фото Instagram Бритни Спирс

Службы спасения отреагировали на инцидент с участием Бритни Спирс в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

По данным Page Six, источники, знакомые с поп-звездой, говорят, что инцидент произошел из-за ссоры, которую она устроила со своим бойфрендом Полом Ричардом Солисом в роскошном отеле.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Брайан Хамфри подтверждает, что скорая помощь была вызвана в Chateau Marmont около 12:42 по тихоокеанскому времени. "Нам позвонили в службу 911 и сообщили о ранении взрослой женщины", — говорит представитель LAFD.

видео дня

"Позвонивший не располагал подробной информацией о характере травмы. Мы направили на место одну машину скорой помощи", - сообщают в службе.

Хамфри добавляет: "Из отчетов неясно, предлагали ли сотрудники служб экстренного реагирования какое-либо лечение, но отмечает, что они "никого не перевозили в больницу".

Источник также сообщил, что Спирс, которая живет в соседнем Таузенд-Оукс, Калифорния, ушла под охраной, добавив, что она "сейчас дома и в безопасности".

Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

На фотографиях, полученных Page Six, видно, как певица держит подушку, а Солис стоит рядом с ней в синей фланелевой рубашке, черных джинсах, кепке и кроссовках.

На изображениях также можно увидеть сотрудника службы экстренного реагирования, который держит носилки и покидает место происшествия, а Спирс смотрит в сторону камер папарацци.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс в процессе развода с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред