Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте

Певец-путинист Филипп Киркоров склонен к радикальным переменам имиджа. Из-за этого он не раз утверждал, что никогда не станет делать татуировки, дескать это на всю жизнь, а нательный рисунок будет мешать ему в поиске новых луков.
Однако свои убеждения Примадонн, в погоне за стремительно утекающей молодостью, все же решил предать. В последнее время он стал появляться на публике в различных перчатках и митенках. Которые, как оказалось, артист носил не только для тепла.
РосСМИ публикуют свежие фото Фили, на которых отчетливо видна огромная татуировка, которая почти полностью скрывает тыльную сторону его правой ладони. Рисунок изображает жука скарабея.
Причиной появления тату у Киркорова уже называют его вторую половинку, которая, по слухам, значительно моложе певца. Ради этого человека он полностью перекроил себя и теперь терпит насмешки над своим нелепым видом. Вероятно, татуировка, которую Филипп так тщательно скрывает, имеет сакральный смысл для пары.
Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.
Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.
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