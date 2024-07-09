Фиби из "Зачарованных" поддержала Украину после российского обстрела

Алисса Милано старательно выполняет свою миссию по повышению осведомленности о преступлениях страны-оккупанта.

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Алисса Милано поддержала Украину после удара по Охматдету / коллаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv, instagram.com/milano_alyssa

Американская актриса, певица и активистка Алисса Милано поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии. В мае 2024 года она стала амбассадором благотворительной организации для поддержки нашей страны United24.

Как медийное лицо, известное во всем мире, она ответственно относится к своей популярности, и использует ее во благо. Так в своем блоге в Instagram Милано решила рассказать о ракетной атаке на Украину утром 8 июля, и в частности про разрушение одного из корпусов Охматдета.

Актриса опубликовала вырезку из статьи про ужасное военное преступление страны-оккупанта. Этот пост уже увидели и прокомментировали тысячи людей.

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В комментариях Алиссу Милано благодарят за поддержку и за то, что она не молчит про преступную агрессию страны-оккупанта, которая приводит к непоправимым потерям.

Алисса Милано поддержала Украину после удара по Охматдету / instagram.com/milano_alyssa

Кто такая Алисса Милано? Алисса Джейн Милано - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица. Наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?" (1984—1992), Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс" (1997—1998), Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" (1998—2006) и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы" (2013—2014), сообщает "Википедия".

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Удар РФ по Украине - что известно:

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.

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