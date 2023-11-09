Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

Певица-предательница живет свою жизнь, думая лишь про своего йога-инструктора.

https://stars.glavred.info/falshivo-pokayalas-i-opyat-pobezhala-rossine-zaheytili-lorak-10515352.html Ссылка скопирована

Ани Лорак делает только то, что ей удобно/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.

По информации пропагандистского СМИ 7dn.ru, россиян разозлило то, что Лорак вместе с бойфрендом укатила на отдых. Их бесит, что Лорак получила гонорары за съемках в шоу и за свой сольный концерт, и "покинула Россию".

Снимком с отдыха запроданка поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

"Вот там и пой", "Побегала по заграницам, никому там не интересна — и денежки закончились. Приволоклась, фальшиво покаялась и опять убежала. Влиятельного покровителя, что ли, нашла, и ее начали везде проталкивать?", "Возмущение одних, другие бегут на концерты, несут свои кровные!", "Так не ходите на ее концерты! Что толку сотрясать воздух", "Пусть в Россию не возвращается. Денег куры не клюют", "Пока безмозглые носят ей деньги, она так и будет разъезжать на наши средства", — разозлились россияне.

На своей странице в Instagram, она выложила видео с отдыха со своим йога-инструктором.

Лорак разозлила россиян фото с отдыха / Скриншот Instagram/anilorak

Напомним, ранее Лорак скрутило в эфире российского шоу, где певицу по какой-то случайности взяли членом жюри. Лорак, которую ни раз критиковали за ее вульгарный внешний вид на шоу, в котором участвуют обездоленные дети, начала делать странную фотосессию, в очередном откровенном наряде.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.