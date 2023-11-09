УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

Алена Кюпели
9 ноября 2023, 13:44
Певица-предательница живет свою жизнь, думая лишь про своего йога-инструктора.
Ани Лорак
Ани Лорак делает только то, что ей удобно/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Россияне набросились на певицу-предательницу Ани Лорак, которая не признала факта нападения России на Украину и продолжила выступать в стране-агрессоре и признаваться в любви местному зрителю.

По информации пропагандистского СМИ 7dn.ru, россиян разозлило то, что Лорак вместе с бойфрендом укатила на отдых. Их бесит, что Лорак получила гонорары за съемках в шоу и за свой сольный концерт, и "покинула Россию".

Снимком с отдыха запроданка поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

"Вот там и пой", "Побегала по заграницам, никому там не интересна — и денежки закончились. Приволоклась, фальшиво покаялась и опять убежала. Влиятельного покровителя, что ли, нашла, и ее начали везде проталкивать?", "Возмущение одних, другие бегут на концерты, несут свои кровные!", "Так не ходите на ее концерты! Что толку сотрясать воздух", "Пусть в Россию не возвращается. Денег куры не клюют", "Пока безмозглые носят ей деньги, она так и будет разъезжать на наши средства", — разозлились россияне.

На своей странице в Instagram, она выложила видео с отдыха со своим йога-инструктором.

Лорак разозлила россиян фото с отдыха
Лорак разозлила россиян фото с отдыха / Скриншот Instagram/anilorak

Напомним, ранее Лорак скрутило в эфире российского шоу, где певицу по какой-то случайности взяли членом жюри. Лорак, которую ни раз критиковали за ее вульгарный внешний вид на шоу, в котором участвуют обездоленные дети, начала делать странную фотосессию, в очередном откровенном наряде.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

14:09 Синоптик
Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

13:41 Деньги
Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

13:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:18

Подруга Киркорова рассказала, с кем встречается певец

14:11

Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

14:09

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

14:08

Аналитик пояснил, что может стать главным препятствием вступлению Украины в ЕС

13:44

Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
13:41

Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

13:37

Россия сменила командование на Херсонском направлении: планы врага раскрыты

13:37

Рада поменяла правила получения наследства: что поменялось

13:28

Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

Реклама
13:13

Евровидение-2024: кто попал в лонглист Национального отбораВидео

13:08

Девушка показала самый быстрый способ чистки серебра в домашних условияхВидео

13:00

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

12:37

Во Львове мужчина на всю громкость включил песни Шатунова и пожалел об этом

12:34

Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозренииВидео

12:24

"Ты - безмозглая": "страшно" красивая "мисс ДНР" вызверилась на украинкуВидео

12:23

Легче, чем когда-либо: как украинцы могут оформить субсидию через "Дию"

12:11

Альтернативы нет: эксперт назвал главных кандидатов на пост 47-го президента США

12:00

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачЭксклюзив

11:57

Шоумен выложил в Сеть переписку с Потапом и рассекретил его местонахождение

11:44

Итальянцы вас не поймут: почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением

Реклама
11:36

Более 5000 гривен ежемесячно: кому в Украине оказывают финансовую поддержку

11:33

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

11:29

В Украине снова подскочили цены на газ: что произошло

11:27

Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салатаВидео

11:13

Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

Реклама
08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять