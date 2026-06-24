"Ей страшно": 27-летняя дочь известной певицы получила в Германии статус беженки

Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 27-летняя дочь переехала в Германию и получила статус беженки.

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27-летняя дочь известной певицы получила в Германии статус беженки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

27-летняя Ульяна живет в Берлине

Решение о переезде из Украины было связано с постоянным стрессом

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, что ее старшая дочь Ульяна сейчас живет в Германии в статусе беженки.

Несмотря на полномасштабную войну, 27-летняя Ульяна долгое время оставалась в Украине. Однако около полугода назад она решила покинуть страну и переехала в Берлин. По словам певицы, дочь уже адаптировалась к жизни за границей, нашла работу и самостоятельно обеспечивает себя.

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В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артистка отметила, что у Ульяны все складывается хорошо.

"Дела у нее очень хорошо. Она сейчас живет в Берлине, Германия. Она работает. Уже полгода, как выехала, уехала из Украины. Жаль, но я стараюсь с ней почаще встречаться. Она во Львов недавно приезжала. Так что все хорошо! Да, она как беженка", - рассказала певица.

Певица объяснила, что решение о переезде было связано прежде всего с постоянным стрессом и чувством опасности из-за регулярных обстрелов. По ее словам, в определенный момент дочь призналась, что больше не может жить в таких условиях, поскольку испытывает сильную тревогу и страх за свою безопасность.

"Просто в какой-то момент сказала, что больше не может. Ей страшно, волнуется", - объяснила артистка.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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