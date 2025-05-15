Евровидение-2025 второй полуфинал: где и когда смотреть

Читайте больше:
- Когда начнется второй полуфинал Евровидения-2025
- Где смотреть Евровидение в прямом эфире
Сегодня, 15 мая, на арене St. Jakobshalle в Базеле решится судьба второй десятки финалистов Евровидения-2025. На сцену выйдут представители 16 стран-участниц и три страны из Большой пятерки - Великобритания, Германия и Франция (они пройдут в финал автоматически - прим. редактора).
Второй полуфинал стартует в 22:00 по киевскому времени. Вести его, как и первый, будут швейцарская телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица и участница Евровидения-1991 от Швейцарии Сандра Штудер.
Второй полуфинал Евровидения-2025 - где посмотреть в прямом эфире
Еврофаны, которым не посчастливилось наблюдать за конкурсом прямиком из зрительного зала, получили множество возможностей наслаждаться шоу в прямом эфире прямиком из дома. Смотрите второй полуфинал Евровидения-2025 на:
- телеканале "Суспільне Культура"
- официальном сайте "Суспільне. Євробачення"
- YouTubе-канале "Суспільне мовлення "
- YouTubе-канале Евровидения
- официальном сайте Евровидения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
Читайте также:
- Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
- Евровидение-2025: когда в финале выступит Украина 17 мая
- Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред