Евровидение-2025 второй полуфинал: где и когда смотреть

Организаторы Евровидения предлагают несколько удобных способов просмотра второго полуфинала Евровидения.

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Евровидение-2025 второй полуфинал смотреть в прямом эфире - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Когда начнется второй полуфинал Евровидения-2025

Где смотреть Евровидение в прямом эфире

Сегодня, 15 мая, на арене St. Jakobshalle в Базеле решится судьба второй десятки финалистов Евровидения-2025. На сцену выйдут представители 16 стран-участниц и три страны из Большой пятерки - Великобритания, Германия и Франция (они пройдут в финал автоматически - прим. редактора).

Второй полуфинал стартует в 22:00 по киевскому времени. Вести его, как и первый, будут швейцарская телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица и участница Евровидения-1991 от Швейцарии Сандра Штудер.

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Второй полуфинал Евровидения-2025 - где посмотреть в прямом эфире

Еврофаны, которым не посчастливилось наблюдать за конкурсом прямиком из зрительного зала, получили множество возможностей наслаждаться шоу в прямом эфире прямиком из дома. Смотрите второй полуфинал Евровидения-2025 на:

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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