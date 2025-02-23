Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участия

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Во ночь на 16 февраля во время музыкального фестиваля Sanremo Италия из 29 конкурсантов выбрала музыканта Olly, который должен был представить страну на Евровидении-2025 песней "Balorda Nostalgia". Через неделю после отбора Олли сделал публичное заявление, в котором отказался от участия в музыкальном конкурсе.
В своем блоге в Instagram он рассказал, что ему пришлось выбирать между поездкой в Базель на Евровидение и сольным концертным туром - их даты совпадали. Певец сделал выбор в пользу второго.
"Я не думаю, что вы расстроитесь, если я перенесу концерты ради Евровидения, но я твердо убежден, что мне нужно разобраться во всем, что со мной происходит, прежде чем смотреть в будущее, чтобы продолжить мои любимые живые концерты, о которых я всегда говорю с бесконечной гордостью. Поэтому я решил отказаться от возможности принять участие в конкурсе Евровидение, понимая, что это одна из тех вещей, которые случаются с тобой, может быть, только раз в жизни. Я благодарю тех, кто голосовал за меня и дал мне шанс получить эту привилегию: я надеюсь, что скоро увижу вас на одном из своих концертов, чтобы отплатить вам за всю ту любовь, которую я получаю в эти дни. Я желаю удачи тому, кто займет мое место: музыка в Италии полна ярких артистов", - написал Олли.
Слушайте песню Olly - Balorda Nostalgia, с которой артист мог поехать на Евровидение-2025:
Впрочем, отказ Olly от участия на Евровидении-2025 не означает, что Италия выбывает из конкурса. Как сообщается на официальном сайте Евровидения, итальянский Общественный вещатель уже огласил имя нового конкурсанта. Им стал Лучио Корси (Lucio Corsi) с песней "Volevo Essere Un Duro" ("Я хотел стать крутым парнем"). В финале итальянского отбора Корси был на втором месте, уступив победителю Олли всего 0.4%.
Смотрите видео нового участник Евровидения-2025 от Италии Lucio Corsi - Volevo essere un duro:
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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