Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участия

О своем решении Olly сообщил через неделю после национального отбора.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2025-konkursant-iz-italii-otkazalsya-ot-uchastiya-10642010.html Ссылка скопирована

Евровидение-2025 - Olly отказался ехать в на конкурс от Италии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/olly_nclusive

Читайте больше:

Почему победитель итальянского нацотбора оказался от участия в Евровидении-2025

Кто теперь представит Италию на конкурсе

Во ночь на 16 февраля во время музыкального фестиваля Sanremo Италия из 29 конкурсантов выбрала музыканта Olly, который должен был представить страну на Евровидении-2025 песней "Balorda Nostalgia". Через неделю после отбора Олли сделал публичное заявление, в котором отказался от участия в музыкальном конкурсе.

В своем блоге в Instagram он рассказал, что ему пришлось выбирать между поездкой в Базель на Евровидение и сольным концертным туром - их даты совпадали. Певец сделал выбор в пользу второго.

"Я не думаю, что вы расстроитесь, если я перенесу концерты ради Евровидения, но я твердо убежден, что мне нужно разобраться во всем, что со мной происходит, прежде чем смотреть в будущее, чтобы продолжить мои любимые живые концерты, о которых я всегда говорю с бесконечной гордостью. Поэтому я решил отказаться от возможности принять участие в конкурсе Евровидение, понимая, что это одна из тех вещей, которые случаются с тобой, может быть, только раз в жизни. Я благодарю тех, кто голосовал за меня и дал мне шанс получить эту привилегию: я надеюсь, что скоро увижу вас на одном из своих концертов, чтобы отплатить вам за всю ту любовь, которую я получаю в эти дни. Я желаю удачи тому, кто займет мое место: музыка в Италии полна ярких артистов", - написал Олли.

Слушайте песню Olly - Balorda Nostalgia, с которой артист мог поехать на Евровидение-2025:

Впрочем, отказ Olly от участия на Евровидении-2025 не означает, что Италия выбывает из конкурса. Как сообщается на официальном сайте Евровидения, итальянский Общественный вещатель уже огласил имя нового конкурсанта. Им стал Лучио Корси (Lucio Corsi) с песней "Volevo Essere Un Duro" ("Я хотел стать крутым парнем"). В финале итальянского отбора Корси был на втором месте, уступив победителю Олли всего 0.4%.

Смотрите видео нового участник Евровидения-2025 от Италии Lucio Corsi - Volevo essere un duro:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред