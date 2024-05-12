Евровидение-2024: финал конкурса "растоптал" все победные прогнозы букмекеров

Специалисты ошиблись в попытках определить, кто на Евровидении станет лучшим из лучших.

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Евровидение-2024 - как сильно букмекеры промахнулись с прогнозами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Финал Евровидения-2024 был напряженным и полным ярких эмоций на протяжении всего концерта. Однако самой насыщенной частью стало объявление баллов, которые получили конкурсанты. Во многом из-за того, что все прогнозы на тех, кто станет лучшими из лучших, оказались категорически ошибочными.

Так за несколько часов до начала гранд-финала, букмекеры представили окончательный рейтинг, согласно которому победить на Евровидении должен был Baby Lasagna из Хорватии, а Украина даже не вошла бы в топ-5.

Baby Lasagna и Nemo действительно на протяжении последних двух месяцев боролись в рейтингах еврофанов за первое место. Однако сильнее, на взгляд национальных жюри и зрителей, оказались Nemo из Швейцарии.

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Топ-5 Евровидения-2024, по мнению букмекеров, должен был выглядеть так: Хорватия, Израиль, Швейцария, Франция, Ирландия. Однако финал конкурса преподнес неожиданный сюрприз - пятерка лидеров во главе с победителем по итогам голосования выглядит следующим образом: Швейцария, Хорватия, Украина, Франция, Израиль.

Евровидение-2024 - как сильно букмекеры промахнулись с прогнозами / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 - как сильно букмекеры промахнулись с прогнозами / instagram.com/eurovision

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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