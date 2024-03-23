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"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

Алена Кюпели
23 марта 2024, 09:10
По последним данным в Крокус Холле погибло уже 87 человек.
Сергей Светлаков оказался в центре терракта в России
Сергей Светлаков оказался в центре терракта в России / Коллаж Главред, фото РБК, скриншот

Популярный российский актер и комик Сергей Светлаков оказался среди зрителей концерта в Крокус Сити Холл в Подмосковье, где накануне произошел теракт и погибли люди.

На своей странице в Telegram, артист написал, что он пережил ужас. "Соболезнования всем кто пострадал…это был ужас", - написал Светлаков.

Сергей Светлаков стал свидетелем происшествия в Крокус Сити Холл
Сергей Светлаков стал свидетелем происшествия в Крокус Сити Холл / Скриншот Telegram

Кто такой Сергей Светлаков

Сергей Светлаков - российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист. Участник команды КВН "Уральские пельмени".

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Он также был ведущим разных юмористических шоу, в том числе "Наша Раша" и "Прожекторпэрисхилтон" вместе с Александром Цекало, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном. Светлаков о войне в Украине молчит.

Теракт в РФ

В марте США и другие страны просят граждан выехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, поскольку там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.

Вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых.

Впоследствии пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования. Российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания.

Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и медийное освещение готовились.

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