"Это деградация полная!": Ивлеева залезла Волочковой между ног

Россияне "заплевали" парочку за возмутительны поступок.
В Сети резко раскритиковали выходку блогера Насти Ивлеевой и балерины Анастасии Волочковой.
Во время музыкального фестиваля VK Fest в России они решили развлечь публику, но нарвались на хейт со стороны россиян. На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала видео вакханалии.
"Как же позитивно!", - сообщила балерина в подписи к видео.
Но ее поклонники не разделили такую реакции, возмутившись увиденным.
"Господи, какая же убогость. Остановите землю, я сойду", "Какая деградация! Как мне страшно, что на это ходят люди", "Дно... концерт дно... каждый день знаменитости опускаються все ниже и ниже", "Люди! Это деградация полная! К чему идем?", "Какая же дичь", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова показала, как принимает в гостях своего одиозного друга Никиту Джигурду и Анастасию Ивлееву.
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