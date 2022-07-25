"Это деградация полная!": Ивлеева залезла Волочковой между ног

Ивлеева залезла Волочковой между ног / скриншот

В Сети резко раскритиковали выходку блогера Насти Ивлеевой и балерины Анастасии Волочковой.

Во время музыкального фестиваля VK Fest в России они решили развлечь публику, но нарвались на хейт со стороны россиян. На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала видео вакханалии.

"Как же позитивно!", - сообщила балерина в подписи к видео.

волочкова, ивлеева / скриншот

Но ее поклонники не разделили такую реакции, возмутившись увиденным.

"Господи, какая же убогость. Остановите землю, я сойду", "Какая деградация! Как мне страшно, что на это ходят люди", "Дно... концерт дно... каждый день знаменитости опускаються все ниже и ниже", "Люди! Это деградация полная! К чему идем?", "Какая же дичь", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова показала, как принимает в гостях своего одиозного друга Никиту Джигурду и Анастасию Ивлееву.

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