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Еще одно убожество: путинист-Киркоров обезобразил себя новым тату

Анна Подгорная
7 января 2024, 00:32
Никто не сказал Примадонну, что в погоне за молодостью он отстал в трендах на десяток лет.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров сделал новую татуировку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Период поиска себя и экстремальных экспериментов с внешностью многие переживают еще в подростковом возрасте, однако певец-путинист Филипп Киркоров и здесь отличился - ранее 56-летний Примадонн был противником татуировок, а теперь и на его теле появились рисунки, причем на очень видном месте.

Одну из них, на тыльной стороне правой ладони он маскировал перчаткой, но его все равно "раскусили". Впрочем, мало кто догадывался, что под массивными перстнями правой руки Фили также красуется тату.

РосСМИ распространяют фото, на которых Киркоров без украшений засветил второй рисунок. Который, впрочем, в плане моды на татуировки уже лет на 10 устарел.

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Так на фалангах пальцев звезды красуется слово KING - король. Кого Примадонн решил убедить, что он по-прежнему "на коне" - то ли себя, то ли поклонников - остается загадкой. Но рисунки на его теле вызывают у общественности больше критики, чем восторгов.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров сделал новую татуировку / коллаж: Главред, фото: t.me/iamhronik

Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.

Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.

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