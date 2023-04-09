"Ему было все равно! Пусть она его разденет": Полякова высказалась про разницу в возрасте с мужем

Оле было 23, а Вадиму - 40, когда между ними закрутился бурный роман, от которого Буряковского все отговаривали.

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Оля Полякова рассказала, что думает про разницу в возрасте с мужем / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова, несмотря на сценическое амплуа ветреной блондинки, в реальной жизни - очень семейный человек. Она замужем уже почти 20 лет за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским, с ним растит и воспитывает двоих дочерей.

На протяжении всего брака певицы, ее постоянно критикуют, что между ней и мужем большая разница в возрасте - она младше Буряковского на 16 лет. Во время ток-шоу "Взрослые девочки" Полякова призналась, что Вадима все отговаривали от брака с Поляковой - ее считали охотницей за деньгами, и не верили, что между ними могут быть реальные чувства.

Артистка считает мужа смелым человеком, ведь он не поддался общественному осуждению, а выбрал семейный уют с той женщиной, которая делала его действительно счастливым.

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"У меня с мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит. Что ты делаешь?" Сейчас все эти люди - они просто в шоке, что мы 20 лет живем. И он мне тогда сказал: "Счастье стоит каждой секунды". Но когда он в это нырял, будучи 40-летним мужчиной, у него были крылья: 23-летняя девушка, в которую он влюбился... Ему было все равно! Пусть она его разденет, обанкротит, заберет все, но даст ему то счастье, которое он испытал", - рассказывает Оля Полякова.

Ранее Оля Полякова вспомнила, как повздорила с певицей-запроданкой Ани Лорак, когда та объявила про тур по Украине в 2021 году: Королева ночи наговорила Куек гадостей, о чем нисколько не жалеет.

Также кума Оли Поляковой и ее близкая подруга рассказала, как с легкой руки Михаила Поплавского певица познакомилась со своим мужем, Вадимом Буряковским.

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