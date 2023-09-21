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Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

Анна Подгорная
21 сентября 2023, 15:08 обновлено 21 сентября, 15:08
Первая леди Украины знает, когда и в каких пропорциях стоит смешивать женственность и строгую классику.
Елена Зеленская
Елена Зеленская на встрече с Джилл Байден - разбор образа / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская на третий день большого президентского визита в США приняла любезное приглашение Джилл Байден на мероприятие в рамках 78-ой Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В окружении политических и общественных деятельниц жена президента Украины обсудила важные инициативы, о результатах которых будет известно позднее. Снимки со встречи появились на ее официальных страницах в социальных сетях.

К Елене Зеленской, как и к ее супругу, сейчас приковано внимание прессы. Кроме ее прямых обязанностей первой леди, за ней пристально наблюдают, как за новой иконой стиля. Так, на встречу с первой леди США супруга Владимира Зеленского пришла в оригинальном наряде.

видео дня

Елена Зеленская надела костюм-тройку серого цвета - удлиненный двубортный жакет до средины бедра, брюки-палаццо со стрелками и жилет на темных пуговицах с пикантным декольте. Эту деталь первая леди Украины позволяет себе на публике крайне редко.

Яркий образ Зеленская не стала "перегружать" аксессуарами - простой кулон и серьги, сдержанные аксессуары, нюдовый макияж. "Живым" акцентом стала брошь из позолоченного серебра в виде рукодельного глиняного петушка от Gunia Project.

Елена Зеленская
Елена Зеленская на встрече с Джилл Байден - разбор образа / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ранее Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую. Кулинар сотрудничал с первой леди, и у него часто спрашивают мнения про семью президента Украины.

Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.

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