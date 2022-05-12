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Екатерина Осадчая стала соведущей Сніданку з 1+1 и рассказала о судьбе Світского життя после войны

12 мая 2022, 18:58

Также волонтер проанонсировала сотрудничество социального проекта Знайти своїх с Национальной полицией Украины и ГСЧС.

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Катя Осадчая рассказала о социальном проекте Знайти своїх / Пресс-служба

Сегодня ведущая Голосу країни и Світського життя Екатерина Осадчая стала соведущей любимого утреннего шоу украинцев Сніданок з 1+1, которое выходит на YouTube, телеканалах ТЕТ и 2+2 по будням с 7:00 до 10:00, а в выходные - с 8:00 до 10:00. Екатерина Осадчая с первых дней вторжения рф на территорию Украины создала телеграм-канал по поиску пропавших, который масштабировался в социальный проект под названием Знайти своїх и помогает найти украинцев, с которыми была потеряна связь после 24 февраля.

Сегодня в эфире ведущая рассказала о развитии проекта, а также поделилась щемящей историей поиска.

"К телеграмм-каналу "Пошук зниклих" обратилась девушка Анастасия, которая ищет своего отца по имени Сергей Неговский. Мужчина проживал в Сумах, но после 2 марта перестал выходить на связь с дочерью, ведь поехал спасать друга в Тростянец", - говорит телеведущая.

Анастасия смогла присоединиться к прямому эфиру Сніданку з 1+1 и рассказать о последнем звонке отца и обстоятельствах, при которых он исчез.

"В последний раз отец набрал меня 2 марта и сказал: "Береги себя и береги мою внучку". Это был очень странный разговор, ведь раньше он такого никогда не говорил. После этого отец перестал выходить на связь. Впоследствии оказалось, что он поехал в Тростянец, чтобы спасти от оккупации своего друга. Он никому об этом не сказал. Я узнала, что отец уехал из Сум только на следующий день, когда его друг набрал меня и спросил, где отец. Оказалось, что они так и не встретились. Скорее всего, он исчез на подъезде к Тростянцу, потому что он позвонил другу и сказал: "Выходи, я буду через 15 минут", но так и не доехал. Когда украинская армия освободила город от оккупантов, волонтеры нашли сожженную машину отца. В машине были останки человека. По неподтвержденной информации, после 2 марта в машине отца уже ездили российские оккупанты, поэтому утверждать, что там был именно он, мы не можем. Я не хочу верить в то, что не услышу голос моего единственного родного человека, поэтому прошу всех, кто видел его, или знает любую информацию, известить меня", - говорит Анастасия.

Если вы что-то знаете о местонахождении Сергея Неговского, пожалуйста напишите в телеграмм канал Пошук зниклих или на электронную почту poshuk.war@gmail.com.

Также к эфиру присоединился волонтер Сергей Волошковец, который помогает Екатерине Осадчей искать пропавших. Сергей жил в Ирпене и имел строительный бизнес, но война заставила мужчину забыть о бизнесе и заняться волонтерством. Сергей на протяжении всей оккупации города помогал эвакуировать людей на подконтрольную Украине территорию. Мужчина рассказал, кому в первую очередь нужно эвакуироваться, если идет эскалация, и как они организовали работу волонтерского штаба.

"Прежде всего важно эвакуироваться людям, которые имеют хронические болезни и их жизнь зависит от лекарств, ведь из-за дефицита лекарств человека гораздо труднее эвакуировать, - говорит Сергей Волошковец. - Мы организовали горячую линию, которая помогла нам с эвакуацией мирного населения. В первый день существования линии мы получили 1800 звонков с просьбами о помощи. У нас было только 2 оператора, которые принимали и обрабатывали все звонки. На следующий день к нам через соц.сети присоединилось еще 40 человек, которые помогали нам в координации людей, поиска пропавших и других нуждах".

Позже к эфиру присоединилась и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, которая рассказала, как продвигается эвакуация мирных лиц с оккупированных территорий. Екатерина Осадчая поблагодарила Ирину за помощь и проанонсировала сотрудничество проекта Знайти своїх с Национальной полицией Украины и ГСЧС.

"Госпожа Ирина, я вам очень благодарна за то, что наше сотрудничество будет еще больше и масштабнее. Надеюсь, что мы сможем вместе найти всех пропавших украинцев и объединить их с семьями" - говорит телеведущая.

Более детальная информация о формате сотрудничества будет сообщена позже.

Напомним, социальный проект Знайти своїх не занимается поиском военных, а помогает найти только гражданских лиц.

Также Екатерина Осадчая прокомментировала новый сезон Светской жизни и рассказала, каким он будет после войны.

"Несколько дней назад Светской жизни было 17 лет. Мы списывались с командой, которая сейчас также волонтерит в нашем социальном проекте Зайти своїх и обсуждали, что после войны герои Светской жизни изменятся. Звезды, которые не молчат, волонтеры, военные - это будущие герои нашей программы, поэтому проект обязательно расширится и станет еще ярче, как наша страна. Мы не будем молчать о тех звездах, которые держали так называемый нейтралитет. Мы зададим вопрос всем "молчунам". Возможно они будут от меня прятаться, но Светская жизнь найдет всех", - сказала телеведущая.

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Екатерина Осадчая рассказала, какой будет Світське життя после войны / Пресс-служба

Напомним, Знайти своїх - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь, из-за вторжения рф на территорию Украины. Недавно телеведущая объединила усилия с телеканалом 1+1, и отныне каждое утро в Завтраке с 1+1 можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "закрепленных сообщениях" телеграмм канале Пошук зниклих за ссылкой. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com. Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Присоединяйтесь к народному поиска просматривайте обновления ленты в телеграмм канале Пошук зниклих ведь любая информация может стать полезной для поиска утерянных украинцев.

Смотрите Сніданок з 1+1 ежедневно по будням с 7:00 до 10:00, а в выходные дни с 8:00 до 10:00 в прямом эфире на YouTube и в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2.

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