Ефросинина показала себя до и после макияжа

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина откровенно ведет свой блог и не стесняется показывать себя в разных формах и состояниях.
На этот раз телеведущая показала себя без макияжа и рядом опубликовала фото "при полном параде". Соответствующими фото украинская селебрити поделилась на своей странице в Instagram.
Как видно, ведущая не очень любит агрессивные или яркие цвета для своего мейкапа. Она использовала технику "smoky eyes", а также нюдовые цвета в румянах и помаде.
Мнения комментаторов, традиционно, разделились на два лагеря. Одни хвалили звезду за удачный макияж, другие же посчитали, что такие кадры не ко времени.
Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина провела над собой удивительный эксперимент, который лишь подчеркнул истину о том, что красивой женщине все к лицу.
Ранее также Маша Ефросинина сообщила, что категорически не выйдет на одну сцену со скандальным телеведущим Владимиром Остапчуком.
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