Ефросинина показала себя до и после макияжа

На этот раз телеведущая Ефросинина показала себя без макияжа.

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Маша Ефросинина открыто показывает себя в своем блоге / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина откровенно ведет свой блог и не стесняется показывать себя в разных формах и состояниях.

На этот раз телеведущая показала себя без макияжа и рядом опубликовала фото "при полном параде". Соответствующими фото украинская селебрити поделилась на своей странице в Instagram.

Маша Ефросинина без макияжа vs с макияжемI / Скриншот Instagram.com/mashaefrosinina

Как видно, ведущая не очень любит агрессивные или яркие цвета для своего мейкапа. Она использовала технику "smoky eyes", а также нюдовые цвета в румянах и помаде.

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Мнения комментаторов, традиционно, разделились на два лагеря. Одни хвалили звезду за удачный макияж, другие же посчитали, что такие кадры не ко времени.

Комментаторы делятся мнениями относительно внешности Маши Ефросининой / Скриншот Instagram.com/mashaefrosinina

Комментаторы делятся мнениями относительно внешности Маши Ефросининой / Скриншот Instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина провела над собой удивительный эксперимент, который лишь подчеркнул истину о том, что красивой женщине все к лицу.

Ранее также Маша Ефросинина сообщила, что категорически не выйдет на одну сцену со скандальным телеведущим Владимиром Остапчуком.

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