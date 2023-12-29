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Ефросинина показала себя до и после макияжа

Алена Кюпели
29 декабря 2023, 21:07
На этот раз телеведущая Ефросинина показала себя без макияжа.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина открыто показывает себя в своем блоге / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина откровенно ведет свой блог и не стесняется показывать себя в разных формах и состояниях.

На этот раз телеведущая показала себя без макияжа и рядом опубликовала фото "при полном параде". Соответствующими фото украинская селебрити поделилась на своей странице в Instagram.

Маша Ефросинина без макияжа vs с макияжемI
Маша Ефросинина без макияжа vs с макияжемI / Скриншот Instagram.com/mashaefrosinina

Как видно, ведущая не очень любит агрессивные или яркие цвета для своего мейкапа. Она использовала технику "smoky eyes", а также нюдовые цвета в румянах и помаде.

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Мнения комментаторов, традиционно, разделились на два лагеря. Одни хвалили звезду за удачный макияж, другие же посчитали, что такие кадры не ко времени.

Комментаторы делятся мнениями относительно внешности Маши Ефросининой
Комментаторы делятся мнениями относительно внешности Маши Ефросининой / Скриншот Instagram.com/mashaefrosinina
Комментаторы делятся мнениями относительно внешности Маши Ефросининой
Комментаторы делятся мнениями относительно внешности Маши Ефросининой / Скриншот Instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина провела над собой удивительный эксперимент, который лишь подчеркнул истину о том, что красивой женщине все к лицу.

Ранее также Маша Ефросинина сообщила, что категорически не выйдет на одну сцену со скандальным телеведущим Владимиром Остапчуком.

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Маша Ефросинина новости шоу бизнеса
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