"Едва известный коллектив решил хайпануть": Green Grey обвиняют государство в отмене концерта

Андрей Яценко Green Grey / УНИАН

Музыканты из Green Grey после того, как их участник Мурик "порыгал" на закон про язык и украинский язык продолжают скандалить из-за концерта на День Независимости Украины.

Хоть организаторы концерта уже официально разъяснили ситуацию, Green Grey обвиняют власти в том, что им препятствуют выступать на концерте 24 августа. Об этом группа написала официальное заявлене в соцсетях.

"Back in USSR!!Возвращение в "совок"! Вчера организаторы отменили наш концерт на крыше ЦУМ. Объясняют своё решение... "ой мы не знали"... речь идет о скандале с праздничным концертом на Дня Независимости...", - возмущаются Green Grey.

Они заявили, что организаторы сами к ним обратились и предложили свою локацию именно на День Независимости - у него есть скрины их предложения группе.Читайте такжеКонцерт Green Grey провалился - организаторы высказались о ситуации со скандальной группой

"На этот момент у нас было уже 4 аналогичны предложения ( 2 в Киеве, Одесса и Харьков)... это предложения нам показалось самым красивым..)", - уточнили музыканты.

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Они объяснили, что об отмене узнали в процессе обсужденя возможности провести концерт 23 августа.

"Как по какой причине?!... На нас давит ЦУМ, мы не знали, что так будет и вообще мы же "Svitlo", а тут такое... Это уже не шутки!!! Давайте подумаем. Кто мог за один день изменить позицию организаторов и ЦУМ?! Мы понимаем, что у власти мы как бельмо на глазу.., что очень не вовремя этот, наш кипишь... Но это уже, нарушение наших гражданских прав!! Теперь мы не можем давать концерты для своих друзей, поклонников, которые заплатили деньги за наш концерт?!! Что за ДИЧЬ???!", - возмущены артисты.Читайте такжеУ Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из программы концерта ко Дню Независимости

Они решили провести параллели, когда неугодным рок группам запрещали проводить концерты.

Тем не менее, они решили провести свой концерт ко Дню Независимости и презентовать альбом Спичка, о чем сообщат поклонникам позже.

В комментариях уже отреагировали на их скандальные обвинения:

"Мда, едва известный коллектив решил хайпануть на скандале, который сам же и устроил. Кому надо вас запрещать? Вас никто не знает даже. Вы не неугодные власти, вас, в первую очередь захейтил народ. Поэтому организаторы сами не особо захотят теперь с вами связываться, пока все не утихнет",

"Очень не люблю трусливых людей, а трусливых душой еще больше, это о руководстве цума и организаторах концерта. Удачи, вам, ребят!",

"Ребята, "совок" который вы так ненавидите не был таким диким и нелогичным, как теперешняя, типа, власть. При совке было модно идти против власти и это было круто, никому не нужно было признания совка. Зато когда вам хвост прищемили вы сразу завыли. А что ж вы раньше-то молчали, когда эти зеле-клоуны нагибали всех за язык? Платили бабло, да и норм, а как только вас коснулось это - сразу как-то риторика сменилась)) Даже не жалко вас, честно."

Напомним, что группа украинских артистов готовит концерт ко Дню независимости 22 августа на Михайловской площади - вход будет бесплатным. Среди артистов - Сергей Жадан, The Hardkiss, Алина Паш, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук и другие. Пока что ни одного скандала в связи с этим концертом не было.