Джоли показалась в шикарном образе блонд

Голивудская актриса Анджелина Джоли была замечена со светлыми волосами, когда она выходила из своего недавно открытого магазина одежды Atelier Jolie в Нью-Йорке в среду.
По информации Page Six, 48-летняя актриса "Малефисенты" выглядела неузнаваемой, поскольку ее недавно осветленные пряди прыгали вокруг ее лица, скрытого за парой больших черных солнцезащитных очков.
У Джоли, казалось, была свежая укладка. Пробор смещенный от центра, обрамлял ее угловатую линию подбородка и высокие скулы.
Голливудская красавица, которая начала осветлять волосы в прошлом году, была одета безупречно: в длинное черное шерстяное пальто, надетое поверх простого белого топа.
Фото шикарной Джоли можно посмотреть тут
У нее также была большая черная сумка через плечо с цитатой из ее фильма 1999 года "Прерванная жизнь", написанной на ремешке.
"Некоторых я видела, некоторых больше никогда, но не бывает дня, чтобы мое сердце не нашло их", — сказала бывшая коллега Джоли Вайнона Райдер в фильме режиссера Джеймса Мэнголда.
Напомним, ранее голивудская актриса Анджелина Джоли откровенно рассказала о невероятно трудном периоде в своей жизни — разводе с Брэдом Питтом.
Отметим, ранее легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.
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