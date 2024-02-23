Джоли показалась в шикарном образе блонд

Голливудская актриса выглядела, как всегда неповторимо и элегантно.

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Джоли показалась в новом образе/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Голивудская актриса Анджелина Джоли была замечена со светлыми волосами, когда она выходила из своего недавно открытого магазина одежды Atelier Jolie в Нью-Йорке в среду.

По информации Page Six, 48-летняя актриса "Малефисенты" выглядела неузнаваемой, поскольку ее недавно осветленные пряди прыгали вокруг ее лица, скрытого за парой больших черных солнцезащитных очков.

У Джоли, казалось, была свежая укладка. Пробор смещенный от центра, обрамлял ее угловатую линию подбородка и высокие скулы.

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Голливудская красавица, которая начала осветлять волосы в прошлом году, была одета безупречно: в длинное черное шерстяное пальто, надетое поверх простого белого топа.

Фото шикарной Джоли можно посмотреть тут

У нее также была большая черная сумка через плечо с цитатой из ее фильма 1999 года "Прерванная жизнь", написанной на ремешке.

"Некоторых я видела, некоторых больше никогда, но не бывает дня, чтобы мое сердце не нашло их", — сказала бывшая коллега Джоли Вайнона Райдер в фильме режиссера Джеймса Мэнголда.

Напомним, ранее голивудская актриса Анджелина Джоли откровенно рассказала о невероятно трудном периоде в своей жизни — разводе с Брэдом Питтом.

Отметим, ранее легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.

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